Ski alpin - Slalom des Finales de Coupe du Monde (H) : Noël en embuscade derrière les Norvégiens

Le médaillé d'or des Jeux Olympiques de Pékin n'est plus en course pour le petit globe de cristal du slalom, mais il veut tout de même finir sur une bonne note. Clément Noël espère briller devant son public de Courchevel-Méribel lors des Finales de Coupe du Monde, et le Vosgien occupe la quatrième place à l'issue de la première manche. Dans cette discipline très particulière cette saison, où les neuf slaloms de Coupe du Monde ont été remporté par huit skieurs différents, ce sont les Norvégiens qui ont dominé ce dimanche matin sur la piste française, avec le meilleur temps signé Lucas Braathen (vainqueur du slalom de Wengen) avec cinq centièmes d'avance sur Henrik Kristoffersen (vainqueur des deux slaloms de Garmisch-Partenkirchen) et 21 sur Atle Lie McGrath (vainqueur du slalom de Flachau). Clément Noël (vainqueur du slalom de Val d'Isère) finit à 42 centièmes du vainqueur et 24 du podium provisoire. Alexis Pinturault a quant à lui fini 18eme à 1"91. Suite à l'abandon de Daniel Yule, qui était cinquième de la Coupe du Monde de slalom, il ne reste plus que quatre skieurs en lice pour le petit globe : Kristoffersen, Braathen, Linus Strasser (8eme de la première manche) et Manuel Feller (10eme). Le suspense reste entier !



FINALES DE COUPES DU MONDE (H) / SLALOM DE COURCHEVEL-MERIBEL (FRANCE)

Classement de la 1ere manche - Dimanche 20 mars 2022

1- Lucas Braathen (NOR) en 43"69

2- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0"05

3- Atle Lie McGrath (NOR) à 0"21

4- Clément Noël (FRA) à 0"45

5- Loïc Meillard (SUI) à 0"58

6- Dave Ryding (GBR) à 0"76

7- Tommaso Sala (ITA) à 0"83

8- Linus Strasser (ALL) à 0"84

9- Kristoffer Jakobsen (SUE) à 0"97

10- Alex Vinatzer (ITA) à 1"03

...

18- Alexis Pinturault (FRA) à 1"91

...



Abandons : Johannes Strolz (AUT), Daniel Yule (SUI)