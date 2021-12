Ski alpin - Slalom de Val d'Isère (H) : Noël joyeux, Pinturault malheureux

Sentiments

COUPE DU MONDE (H) / SLALOM DE VAL D'ISERE (FRANCE)

Classement de la 1ere manche - Dimanche 12 décembre 2021

Clément Noël (FRA) en 44"51

Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 0"53

Alexis Pinturault (FRA), Théo Letitre (FRA

Steven Amiez (FRA)

mitigés pour l'équipe de France à l'issue de la première manche du slalom de Val d'Isère. Clément Noël a certes signé le meilleur temps, mais Alexis Pinturault a quant à lui été éliminé. Parti avec le dossard 7, dans de très bonnes conditions et devant un fervent public,Il s'impose au final avec douze centièmes d'avance sur l'Italien Alex Vinatzer et 17 sur le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag, et refermera donc le portillon de départ de la deuxième manche, qui débutera à 13h00. Un autre Français a terminé dans le Top 10 et il s'agit de Victor Muffat Jeandet, sixième à 53 centièmes de son compatriote, et qui reste donc dans le coup pour un podium.Cela ne sera pas le cas en revanche pour Alexis Pinturault. Le vainqueur du gros globe 2021, habitué au "ça passe ou ça casse" lorsqu'il dispute le slalom de Val d'Isère (victoire en 2012 et 2019, élimination en 2010, 2013, 2015, 2016, 2017), s'est raté. Auteur d'une première faute sur le haut du parcours,Avec 2"90 de retard sur Clément Noël, il finit 40eme et ne disputera donc pas la deuxième manche, réservée aux 30 premiers. Un coup d'arrêt alors qu'il avait l'occasion de faire une bonne opération au classement général, les trois skieurs qui le précèdent (Odermatt, Mayer, Kilde) étant absents ce dimanche.2- Alex Vinatzer (ITA) à 0"123- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0"174- Tanguy Nef (SUI) à 0"415- Manuel Feller (AUT) à 0"466-7- Kristoffer Jakobsen (SUE) à 0"81- Filip Zubcic (CRO) à 0"819- Sandro Simonet (SUI) à 0"9810- Daniel Yule (SUI) à 1"00- Dave Ryding (USA) à 1"00...), Alexander Khoroshilov (RUS)...Luca Aerni (SUI), Loïc Meillard (SUI),...