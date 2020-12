Ski alpin - Slalom de Semmering (F) : Shiffrin et Gisin au coude-à coude

Victorieuse des deux premiers slaloms de la saison, à Levi, Petra Vlhova aura du mal à signer la passe de trois. La Slovaque a en effet terminé sixième de la première manche du slalom de Semmering, en Autriche, à 89 centièmes de la gagnante, Mikaela Shiffrin. L’Américaine, à la recherche d’une première victoire en slalom depuis un an, jour pour jour, a remporté cette manche, mais elle ne compte que deux centièmes d’avance sur la Suissesse Michelle Gisin, ce qui promet une deuxième manche riche en suspense. A la troisième place, on retrouve l’Autrichienne Katharina Liensberger, à 32 centièmes. Toutes les autres skieuses sont au-delà de la demi-seconde, avec donc une Petra Vlhova qui va devoir cravacher durant la deuxième manche (qui débutera à 18h30) si elle veut monter sur le podium. Une deuxième manche que ne verront pas les deux Françaises en lice, Nastasia Noens et Doriane Escane, qui ont terminé à plus de trois secondes et demie de Shiffrin. Parties avec de gros dossards (22 et 47), elles ont certes bénéficié d'une meilleure luminosité (les meilleures ont dû skier avec du "jour blanc"), mais d'une piste abîmée. On devrait les retrouver ce dimanche à l'occasion du slalom de Zagreb.



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM DE SEMMERING (AUTRICHE)

Classement de la 1ere manche - Mardi 29 décembre 2020

1- Mikaela Shiffrin (USA) en 51"09

2- Michelle Gisin (SUI) à 0"02

3- Katharina Liensberger (AUT) à 0"32

4- Katharina Truppe (AUT) à 0"53

5- Wendy Holdener (SUI) à 0"69

6- Petra Vlhova (SLQ) à 0"89

7- Franziska Gritsch (AUT) à 1"36

8- Lena Duerr (ALL) à 1"57

9- Erin Mielzynski (CAN) à 1"60

10- Chiara Mair (AUT) à 1"65

...



Non qualifiées pour la deuxième manche : Nastasia Noens (FRA), Doriane Escane (FRA) , Mina Fuerst Holtmann (NOR), Bernadette Lorenz (AUT)...

Abandons : Meta Hrovat (SLO), Ali Nullmeyer (CAN), Marina Wallner (ALL), Marta Bassino (ITA)...