Plus d'informations à venir...



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM DE LENZERHEIDE (SUISSE)

Classement final - Samedi 20 mars 2021

1- Katharina Liensberger (AUT) en 1'49‘’77

2- Mikaela Shiffrin (USA) à 1‘’24

3- Michelle Gisin (SUI) à 1‘’95

4- Kristin Lysdahl (NOR) à 1‘’99

5- Sara Hector (SUE) à 3‘’11

6- Petra Vlhova (SLQ) à 3‘’15

7- Paula Moltzan (USA) à 3‘’35

8- Andreja Slokar (SLO) à 3‘’36

9- Martina Dubovska (RTC) à 3‘’57

10- Nastasia Noens (FRA) à 3‘’59

...



Abandons : Katharina Huber (AUT) et Irene Curtoni (ITA).



Si vous avez manqué la première manche :

Katharina Liensberger a mis tout le monde d'accord. Ce samedi matin, l'Autrichienne, partie avec le dossard n°3, a signé le meilleur temps de la première manche du dernier slalom de la saison disputé du côté de Lenzerheide en Suisse et comptant pour les finales de la Coupe du Monde féminine de ski alpin. A l'arrivée, la championne du monde en titre de la spécialité a signé un chrono de 53‘’87 pour devancer la Norvégienne Kristin Lysdahl (+0‘’70). C'est l'Américaine Mikaela Shiffrin, partie avec le dossard n°4, qui complète le podium, à 0‘’90. Plus loin dans ce classement, on retrouve Petra Vlhova, partie avec le dossard n°6 et qui signe le sixième temps, à 1‘’84, après avoir commis une grosse faute dès le début de son parcours.

Le gros globe pour Vlhova à l'issue de la seconde manche ?

Toutefois, la Slovaque peut terminer jusqu'à 15eme pour s'adjuger le gros globe de cristal, avant de disputer le géant de dimanche. Il s'agira de son tout premier gros globe depuis le début de sa carrière. Toutefois, pour également remporter le petit globe de la spécialité, Vlhova devra finalement faire une bien meilleure seconde manche pour remonter dans ce classement. Un petit globe que convoitent également Liensberger et Shiffrin. Quinzième, c'est justement la place qu'occupe actuellement la seule Française en lice, à savoir Nastasia Noens, qui accuse un retard de 3‘’14 à l'issue de ce premier acte. La seconde manche ne débutera pas avant 13h30.



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM DE LENZERHEIDE (SUISSE)

Classement à l'issue de la première manche - Samedi 20 mars 2021

1- Katharina Liensberger (AUT) en 53‘’87

2- Kristin Lysdahl (NOR) à 0‘’70

3- Mikaela Shiffrin (USA) à 0‘’90

4- Laurence St-Germain (CAN) à 1‘’20

5- Michelle Gisin (SUI) à 1‘’24

6- Petra Vlhova (SLQ) à 1‘’84

7- Sara Hector (SUE) à 2‘’26

8- Paula Moltzan (USA) à 2‘’27

9- Martina Dubovska (RTC) à 2‘’42

10- Irene Curtoni (ITA) à 2‘’44

...

15- Nastasia Noens (FRA) à 3‘’14

...



Abandons : Erin Mielzynski (CAN), Franziska Gritsch (AUT) et Marta Bassino (ITA).