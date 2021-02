Ski alpin : Roger manquera les Mondiaux

Depuis le début de sa carrière, Roger les accumule...





























Une nouvelle fois pas aidé par le sort, le Plagnard s'est blessé au genou droit, vendredi lors de la descente de Garmisch-Partenkirchen (Allemagne), dernier rendez-vous pour les spécialistes avant le coup d'envoi des Mondiaux de Cortina d'Ampezzo, qui débutent ce lundi en Italie. Victime d'une chute sur la neige bavaroise vendredi, le malheureux Roger passera des examens complémentaires dans les prochaines heures afin de savoir de quoi il souffre très précisément.Victime d'un traumatisme du genou droit,Car le natif de Bourg-Saint-Maurice ne se fait pas d'illusion. Photo à l'appui de cette chute qui l'a obligé à terminer sa course dans le filet de protection, Roger a posté sur son compte Instagram une conversation avec les médecins de l'organisation qui en dit long sur son inquiétude. « Ca, c'est mon visage quand le docteur m'a demandé si tout allait bien, et que je lui ai répondu : non, mon genou est cassé. »Même si la liste des Tricolores retenus pour Cortina ne sera communiquée que samedi après le super-G de Garmisch, il semblait difficile de penser que Roger n'en ferait pas partie. Désormais,Au palmarès du 15eme du super-G de Val d'Isère cet hiver, figurent notamment une rupture du ligament croisé du genou gauche consécutif à un entraînement de descente lors des Jeux de Sotchi en 2014, une opération du cartilage cette même année 2014 et une autre intervention, beaucoup plus récemment, cette fois pour un problème à un ménisque. Malchance, quand tu nous tiens...