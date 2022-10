Ski alpin : Pinturault compte travailler pour réduire l'écart

Alexis Pinturault n’est pas encore revenu sur de bons rails. Alors qu’il a affirmé avoir tiré un trait sur un nouveau Globe de Cristal et privilégie cette saison sa quête de succès sur les pistes, le skieur de Courchevel a vécu un dur retour à la réalité ce dimanche à Sölden à l’occasion du slalom géant d’ouverture de la Coupe du Monde de ski alpin. Alors que la première manche était prometteuse, Alexis Pinturault est passé à côté du deuxième parcours tracé sur le glacier du Rettenbach pour une 20eme place finale. « Le résultat me montre qu'il y a beaucoup de travail, a-t-il confié à l’issue de la course dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Je me sens bien mentalement, ça n'avait rien à voir avec la saison passée, mais il reste énormément de boulot et je ne suis pas du tout où j'ai envie d’être. » Alors que Val d’Isère accueillera le deuxième géant de la saison le 10 décembre prochain, Alexis Pinturault entend « raccrocher le wagon ».

Pinturault : « Je vais prendre mon mal en patience »

Le skieur de Courchevel souhaite utiliser ces sept semaines pour « construire certaines choses » mais surtout retrouver ce qui lui manque pour se battre aux avant-postes. « Je dois retrouver la confiance, il y a aussi le matériel avec lequel on a peu skié en préparation sur une neige comme aujourd'hui (dimanche), a ajouté Alexis Pinturault. On va bien analyser la course à tête reposée, prendre du recul. » Conscient que ce travail prendra du temps, l’ancien champion du monde du combiné assure être prêt à faire le nécessaire à cette fin. « Je vais prendre mon mal en patience, je sais que j'ai du retard sur la concurrence », a-t-il conclu. Des adversaires qui semblent déjà en grande forme comme a pu le montrer ce dimanche Marco Odermatt, dominateur la saison passée et qui a lancé l’exercice 2022-2023 sur les chapeaux de roues avec une victoire très nette devant Zan Kranjec et Henrik Kristoffersen.