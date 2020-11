Petra Vlhova est vraiment insatiable. Le week-end dernier, à Levi (Finlande), la monstrueuse skieuse slovaque n'avait laissé aucune chance à ses rivales, Mikaela Shiffrin comprise, en remportant les deux slaloms au programme, samedi comme dimanche. Jeudi soir, c'est avec la même insolence qu'elle a dompté toute la concurrence pour s'imposer lors de l'unique parallèle au programme de la saison et signer en l'absence de Shiffrin une troisième victoire consécutive qui lui permet de conforter encore davantage sa première place au classement général de la Coupe du Monde. Toutefois, l'intouchable Vlhova, toujours invaincue en 2020 dans sa discipline de prédilection, n'a pas eu partie facile jeudi sur la neige autrichienne. La Slovaque, très fatiguée après la finale, a ainsi frôlé l'élimination d'entrée, face à la Néerlandaise Jelinkova. Après un quart de finale mieux négocié face à l'Italienne Federica Brignone, Vlhova s'est ensuite fait de nouveau très peur en demi-finales. Battue à l'aller par la Suédoise Sara Hector, la première championne du monde en ski alpin de l'histoire de son pays a finalement arraché son billet pour la suite pour un... centième, avant de terminer le travail en finale aux dépens de la surprenante Américaine Paula Moltzan - premier podium pour elle - pour décrocher à l'arrivée sa 17eme victoire en Coupe du Monde. Vous avez dit rouleau-compresseur.

Frasse Sombet sortie d'entrée

Des quatre Françaises en lice sur ce parallèle de Lech (Autriche), unique rescapé des trois parallèles initialement au programme de la saison, une seule, Coralie Frasse Sombet, avait été capable de dépasser le cap des qualifications. Malheureusement pour la skieuse de Chamrousse, elle n'a pas fait long feu lors de la phase finale, ce jeudi en nocturne. Opposée en huitièmes de finale à Lara Gut-Behrami, qui avait signé le meilleur temps cumulé lors de cette session éliminatoires de la matinée, notre représentante, coupable de plusieurs erreurs, s'est inclinée à l'aller comme au retour face à la Suissesse, qui l'emporte au total avec 0”77 d'écart sur Frasse Sombet, éliminée d'entrée. Un jeudi à oublier pour les Bleues.



COUPE DU MONDE (F) / PARALLÈLE DE LECH (AUTRICHE)

Finale

Petra Vlhova (SLQ) bat Paula Moltzan (USA)





Demi-finales

Paula Moltzan (USA) bat Lara Gut-Behrami (SUI) : 0”28

Petra Vlhova (SLQ) bat Sara Hector (SUE) : 0”01





Quarts de finale

Lara Gut-Behrami (SUI) bat Elisa Moerzinger (AUT) : 0”42

Paula Moltzan (USA) bat Marta Bassino (ITA) : 0”08

Petra Vlhova (SLQ) bat Federica Brignone (ITA) : 0”04

Sara Hector (SUE) bat Thea Louise Stjenersund (SUE) : 0”09





8emes de finale

Lara Gut-Behrami (SUI) bat Coralie Frasse Sombet (FRA) : 0”77

Elisa Moerzinger (AUT) bat Kristin Lysdahl (NOR) : 0”43

Paula Moltzan (USA) bat Maryna Gasienica-Daniel (POL) : 0”34

Marta Bassino (ITA) bat Katharina Liensberger (AUT)

Petra Vlhova (SLQ) bat Adriana Jelinkova (PBS) : 0”04

Federica Brignone (ITA) bat Franziska Gritsch (AUT) : 0”45

Thea Louise Stjenersund (SUE) bat Tina Robnik (SLO) : 0”44

Sara Hector (SUE) bat Katharina Trupppe (AUT) : 1”02



Si vous avez manqué les qualifications...



Elles étaient quatre au départ, mais il n'y aura qu'une Française en phase de finale du parallèle de Lech, en Autriche, ce jeudi. Seule Coralie Frasse Sombet a en effet réussi à s'extirper des qualifications en terminant seizième, à cinq dixièmes de l'élimination puisque seul le Top 16 disputera la phase finale (sous la forme de huitièmes de finale, quarts, demies et finale). La skieuse de 29 ans n'a pu faire mieux que 32eme sur le tracé bleu, mais elle s'est très bien rattrapée en finissant huitième sur le rouge. Cette saison, une seule épreuve parallèle comptera pour la Coupe du Monde de ski, et la Fédération internationale a modifié les règles, pour plus d'équité. Ainsi, chaque skieuse emprunte une fois le tracé rouge et une fois le tracé bleu, alors que le tracé était tiré au sort auparavant, et que l'un des deux tracés était forcément plus favorable que l'autre. La distance entre les portes a également été raccourcie, si bien que l'épreuve ressemble plus à un slalom parallèle, mais les skieurs continuent d'utiliser des skis de géant. C'est pourquoi on parle simplement "d'épreuve parallèle" cette saison.

Gut-Behrami la plus à l'aise

C'est la Suissesse Lara Gut-Behrami qui s'est montrée la plus à l'aise jeudi matin, en terminant quatrième sur le tracé bleu et deuxième sur le tracé rouge, pour un temps total de 46''52. Elle a devancé de 16 centièmes la Suédoise Sara Hector (7eme sur le bleu, 5eme sur le rouge) et de 24 centièmes la Slovaque Petra Vlhova, en pleine confiance après avoir gagné les deux slaloms de Levi le week-end dernier (3eme sur le bleu, 9eme sur le rouge). Meilleur temps du tracé bleu la Norvégienne Kristina Riis-Johannessen a chuté sur le rouge, alors que l'Autrichienne Franziska Gritsch, meilleur temps sur le tracé rouge, a fini 24eme sur le bleu. On la verra tout de même lors de la phase finale, qui débutera à 17h45. Ce qui ne sera pas le cas des Françaises Joséphine Forni (23eme), Doriane Escane (31eme) et Tessa Worley (35eme), qui sont passées à côté de leurs qualifications.



COUPE DU MONDE (F) / PARALLÈLE DE LECH (AUTRICHE)

Classement des qualifications - Jeudi 26 novembre 2020

1- Lara Gut-Behrami (SUI) en 46"52

2- Sara Hector (SUE) à 0"16

3- Petra Vlhova (SLQ) à 0"24

4- Marta Bassino (ITA) à 0"25

5- Paula Moltzan (USA) à 0"29

6- Franziska Gritsch (AUT) à 0"33

7- Thea Louise Stjernesund (NOR) à 0"38

8- Elisa Moerzinger (AUT) à 0"39

9- Kristin Lysdahl (NOR) à 0"40

10- Tina Robnik (SLO) à 0"46

11- Federica Brignone (ITA) à 0"59

12- Maryna Ga Sienica-Daniel (POL) à 0"64

13- Katharina Liensberger (AUT) à 0"64

14- Adriana Jelinkova (PBS) à 0"71

15- Katharina Truppe (AUT) à 0"73

16- Coralie Frasse Sombet (FRA) à 0"77



Eliminées après les qualifications : Wendy Holdener (SUI, 20eme), Lena Duerr (ALL, 22eme), Joséphine Forni (FRA, 23eme) , Sofia Goggia (ITA, 27eme), Doriane Escane (FRA, 31eme) , Tessa Worley (FRA, 35eme) , Ester Ledecka (RTC, 44eme)...



Abandons en qualifications : Allie Resnick (USA), Martina Ostler (ALL), Lisa Marie Loipetssperger (ALL)...



Avec A.S