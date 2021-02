Ski alpin - Mondiaux (F) : Shiffrin en tête après la 1ere manche du géant, Worley 9eme

Déjà titrée sur le combiné alpin de ces Championnats du Monde de Cortina d'Ampezzo (Italie), Mikaela Shiffrin est peut-être en passe d'aller chercher une deuxième médaille d'or, elle qui n'est encore jamais sur la plus haute marche en géant lors de Mondiaux alors qu'elle est championne olympique en titre de la discipline. L'Américaine a pris en effet les commandes en signant le meilleur temps de la première manche ce jeudi en 1'13”22. Seule skieuse à se montrer agressive jusqu'à la ligne d'arrivée, Shiffrin a dégagé une impression de facilité presque déconcertante pour dominer toutes ses rivales sur ce premier tracé. Toutefois, avant la seconde manche, la native de Vail (Colorado) ne compte que deux centièmes d'avance sur sa jeune compatriote et énorme sensation de cette première manche Nina O'Brien. A 23 ans, la compatriote de Shiffrin avait accroché son premier Top 10 en Coupe du Monde le 29 décembre dernier à l'occasion du slalom de Simmering. Jeudi, elle a créé la surprise en parvenant à reprendre du temps là où toutes les autres concurrentes en ont perdu.

Worley devra faire la manche parfaite, les Italiennes encore hors-sujet

Un joli coup qui lui permet de s'intercaler entre sa compatriote et l'une des grandes favorites Lara Gut-Behrami, troisième à 8 centièmes alors qu'elle n'a jamais fait mieux qu'une septième place en géant sur des Mondiaux. Quatrième à 26 centièmes de la Suissesse sacrée championne du monde il y a quelques jours sur le super-G, l'Autrichienne Katarina Liensberger a réalisé la meilleure manche en géant de sa saison. Tessa Worley, pas plus que les Italiennes, encore complètement passées au travers (Bassino est 15eme, Brignone est partie à la faute), ne peut pas en dire autant. Partie sur de bonnes bases, la Bornandine en quête d'un troisième sacre mondial sur la spécialité a commis une grosse faute à mi-parcours qui lui a fait perdre beaucoup de vitesse et la relègue à 92 centièmes de Shiffrin avant une seconde manche sur laquelle elle a promis qu'elle prendrait tous les risques. La 6eme des derniers Mondiaux sur le géant n'aura pas le choix. Si elle a limité la casse, Worley est aussi passée tout près de la correctionnelle. Et seule une manche parfaite lui permettra de se parer d'or pour la troisième fois de sa carrière.



SKI ALPIN - CHAMPIONNATS DU MONDE

Géant dames - Jeudi 18 février 2021

Classement de la 1ere manche

1- Mikaela Shiffrin (USA) en 1'13”22

2- Nina O'Brien (USA) à 0”02

3- Lara Gut-Behrami (SUI) à 0”08

4- Katarina Liensberger (AUT) à 0”26

5- Michelle Gisin (SUI) à 0”34

6- Alice Robinson (NZL) à 0”51

7- Maryna Gasienica Daniel (POL) à 0”57

8- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 0”75

9- Tessa Worley (FRA) à 0”92

10- Meta Hrovat (SLO) à 1”12

...

22- Coralie Frasse-Sombet (FRA) à 2”41

31- Doriane Escané (FRA) à 4”07