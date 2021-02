Ski alpin - Mondiaux 2021 : Pas d'épreuve par équipes pour la France

La France deux fois titrée dans cette épreuve

Prévue ce mercredi à Cortina d'Ampezzo, l'épreuve par équipes des championnats du monde de ski alpin se déroulera sans la France. Le Directeur technique national de la Fédération française de ski Fabien Saguez a en effet annoncé le forfait des Bleu(e)s, en raison d'un problème de calendrier et d'effectif. « C'est un crève-coeur pour moi d'annoncer qu'on ne fera pas l'épreuve par équipes. Il y a plusieurs raisons, et ce n'est pas une décision facile, surtout qu'on a déjà remporté deux fois le titre.Avec les reports dus à la météo en première semaine, on se retrouve avec une épreuve tous les jours en deuxième. Les athlètes doivent enchaîner parallèle individuel (mardi), épreuve par équipes (mercredi), géant (jeudi et vendredi) et éventuellement slalom ce week-end. Ce n'est pas possible, du moins pour une équipe comme la nôtre qui n'a pas la densité d'autres nations avec des délégations plus riches et plus qualitatives. C'est une critique qu'on peut se faire. On a décidé de donner la priorité aux épreuves individuelles, où on jouera à fond notre chance », a expliqué Saguez, selon des propos relayés par L'Equipe.En raison des chutes de neige en début de semaine dernière, plusieurs épreuves ont en effet été décalées, si bien qu'il y aura une épreuve par jour jusqu'à dimanche, date de la cérémonie de clôture, ce qui laisse peu de place à la récupération., qu'elle avait remportée en 2011 à Garmisch-Partenkirchen avec Taïna Barioz, Anémone Marmottan, Tessa Worley, Gauthier de Tessières, Thomas Fanara et Cyprien Richard, et en 2017 à Saint-Moritz avec Adeline Baud Mugnier, Nastasia Noens, Tesa Worley, Mathieu Faivre, Julien Lizeroux et Alexis Pinturault.