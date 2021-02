Ski alpin - Mondiaux 2021 (H) : Pinturault doit se contenter de l'argent sur le combiné

⛷ Malgré un bon slalom, Alexis Pinturault ne décrochera pas l'or battu par le slalomeur autrichien Marco Schwarz ! @cortina2021

Pinturault : "C'était une belle bagarre avec Marco"

La remontada de Muffat-Jeandet

SKI ALPIN - MONDIAUX 2021 DE CORTINA D'AMPEZZO

Combiné messieurs - Lundi 15 février 2021

Sixième médaille en championnats du monde pour Alexis Pinturault ! Mais ce n’est sans doute pas celle qu’il attendait… Tenant du titre sur le combiné alpin, le skieur français a dû se contenter de la médaille d’argent ce lundi sur la piste de Cortina d’Ampezzo.Deuxième à l’issue du Super-G disputé dans la matinée, Alexis Pinturault s’élançait en deuxième position pour l’épreuve de slalom, car l’ordre de départ n’est pas inversé comme le veut le nouveau règlement, derrière James Crawford. Mais le Canadien n’a pas brillé et Pinturault lui est passé devant au classement, avec 1’’29 d’avance. Les deux Autrichiens partis ensuite, Vincent Kriechmayr et Matthias Mayer, rois de la vitesse, ont abandonné rapidement et n’ont pas vraiment abimé la piste pour leur compatriote, Marco Schwarz, parti cinquième. Et l’Autrichien a signé un excellent slalom pour s’imposer avec quatre dixièmes d’avance sur Pinturault ! Le skieur français de bientôt 30 ans pourra regretter sa petit erreur en fin de Super-G qui ne lui a pas permis de creuser un peu plus l’écart sur son rival…« C’était un slalom difficile, généralement en combiné ils essayent de tracer des choses plus faciles, là ça ressemblait plus à une Coupe du Monde, a expliqué Alexis Pinturault au micro de France 3. C’était une belle bagarre avec Marco, les Suisses ont fait des grosses fautes. J’ai tout donné, je suis deuxième, je n'ai pas de regrets à avoir.Marco est le meilleur slalomeur du monde actuellement. Je continue sur ma belle lancée. Je suis parti gentil sur le haut du parcours, après c’était mieux. Je vais essayer de construire là-dessus pour mon géant ». Un géant qui se déroulera vendredi et où il visera une nouvelle fois la médaille d’or.Le podium est complété par le Suisse Loïc Meillard, mais il finit loin du duo Schwarz-Pinturault, à plus d’une seconde ! James Crawford, grâce à sa performance sur le Super-G, finit juste au pied du podium de cette course qui a vu onze skieurs abandonner et quatre ne pas prendre le départ,Le dernier Français en lice, Victor Muffat-Jeandet, auteur du quatrième temps du slalom, a pris une belle sixième place, à 3"19 du vainqueur. De bon augure avant le slalom de dimanche !Jack Crawford (CAN) à 1"33Simon Jocher (ALL) à 2"46Riccardo Tonetti (ITA) à 3"53Justin Murisier (CAN) à 3"68Jan Zabystran (RTC) à 3"83Trevor Phil (CAN) en 3"86Vincent Kriechmayr (AUT), Luca Aerni (SUI), Matthias Mayer (AUT), Gino Caviezel (SUI), Miha Hrobat (SLO), Martin Cater (SLO)...Kjetil Jansrud (NOR), Jared Golberg (USA),...