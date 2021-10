Ski alpin : Holdener manquera Sölden

Le sort s’acharne sur l’équipe féminine suisse de ski alpin. Alors que Corinne Suter s’est blessée au niveau des tibias et du visage lors d’une chute à l’entraînement et sera absente plusieurs semaines, il en est de même pour sa compatriote Wendy Holdener. La skieuse de 28 ans, triple médaillée olympique et triple championne du monde, sera absente au moins un mois. « Wendy Holdener s'est blessée lors d'un entraînement physique lundi. La skieuse de 28 ans est tombée d'un appareil d'entraînement sur les deux mains. Les examens radiologiques approfondis réalisés dans l’immédiat à la clinique Hirslanden ont révélé des fractures des os naviculaires des deux mains, qui n'ont heureusement pas besoin d'être opérées. Grâce à une clarification immédiate et aux meilleurs soins médicaux possibles, l'athlète d'Unteriberg pourra à nouveau skier librement dans un peu moins d'un mois. Les contrôles aux rayons X pendant le processus de rééducation montreront alors si elle peut reprendre la compétition à Levi, dit le communiqué de la Fédération suisse de ski. « Les deux os naviculaires fracturés sur les poignets doivent être complètement guéris avant que la course ne soit possible, car la technologie d'aujourd'hui, en particulier en slalom, expose le poignet à de grandes forces », a fait savoir de son côté Walter O. Frey, le médecin de l'équipe de Suisse.

Rendez-vous à Levi fin novembre ?

Depuis 2010, Wendy Holdener a quasiment chaque année (sauf en 2011 et 2013) pris part au géant d’ouverture de Sölden, signant deux Top 10. Cette saison, elle sera donc absente de l’épreuve qui aura lieu le 23 octobre. Elle espère faire son retour le week-end du 20-21 novembre pour les slaloms de Levi. Même si, comme pour toutes les skieuses cette saison, ce sont bien sûr les Jeux Olympiques de Pékin (6-19 février) qui seront le rendez-vous le plus important pour la double gagnante du globe du combiné 2016 et 2018.