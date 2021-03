Historique ! Ce samedi après-midi, le Français Alexis Pinturault, après avoir signé le meilleur temps de la première manche plus tôt dans la journée, a parfaitement résisté à la pression dans la seconde manche pour s'adjuger ce géant des finales de Lenzerheide en Suisse, comptant pour la Coupe du Monde masculine de ski alpin, pour sa cinquième victoire de la saison, la 34eme en Coupe du Monde. Surtout, le Tricolore en profite ainsi également pour s'adjuger le petit globe de la spécialité, pour la première fois de sa carrière, mais aussi et surtout le gros globe de cristal, alors qu'il reste pourtant bel et bien un slalom encore à disputer ce dimanche. Une première pour un Français depuis Luc Alphand en 1997, soit une disette de 24 ans.

Odermatt s'est loupé

Son plus gros rival pour le classement général de la Coupe du Monde, à savoir le Suisse Marco Odermatt, s'est raté. Il a terminé loin et plus précisément à la onzième place finale, alors qu'avant cette course, 31 points séparaient encore les deux hommes au niveau du classement général. Ce samedi, Alexis Pinturault, qui fête ses 30 ans, ne pouvait donc pas s'offrir un meilleur cadeau. A noter que le podium du jour est complété par le Croate Filip Zubcic, qui échoue à 20 centièmes. Quant à la troisième place, elle revient à Mathieu Faivre. Le champion du monde de la spécialité, huitième de la première manche, a signé le meilleur temps de la seconde pour gagner cinq positions. Enfin, le troisième et dernier Français, Thibaut Favrot, termine sixième.



COUPE DU MONDE (H) / GÉANT DE LENZERHEIDE (SUISSE)

Classement final - Samedi 20 mars 2021

1- Alexis Pinturault (FRA) en 2'15‘’75

2- Filip Zubcic (CRO) à 0‘’20

3- Mathieu Faivre (FRA) à 0‘’21

4- Stefan Brennsteiner (AUT) à 0‘’46

5- Luca de Aliprandini (ITA) à 0‘’64

6- Thibaut Favrot (FRA) à 0‘’79

7- Gino Caviezel (SUI) à 1‘’00

8- Henrik Kristoffersen (NOR) à 1‘’07

9- Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) à 1‘’09

10- Stefan Luitz (ALL) à 1‘’25

...



Abandon : Erik Read (CAN).



Si vous avez raté la première manche :

Alexis Pinturault frappe un gros coup ! Ce samedi matin, le Français, parti avec le dossard n°1, a signé le meilleur temps de la première manche du géant de Lenzerheide en Suisse, tracée par l'entraîneur français Romain Velez et comptant pour les finales de la Coupe du Monde masculine de ski alpin. En 1'01‘’19, le Tricolore, particulièrement propre tout au long de son parcours, a largement devancé l'Autrichien Stefan Brennsteiner (+0‘’81) et le Croate Filip Zubcic (+ 1‘’04). Surtout, Pinturault a mis une véritable claque à son grand rival pour le gros globe, à savoir Marco Odermatt. Parti avec le dossard n°3, le Suisse n'a pas pu faire mieux que dixième, et même à égalité avec le Norvégien Leif Kristian Nestvold-Haugen.

Favrot et Faivre également dans le top 8

Surtout, son écart, qui s'élève à 1‘’66, est donc particulièrement conséquent en prévision de la seconde manche qui ne débutera pas avant 12h00. Avant celle-ci, encore 31 petits points séparent les deux hommes au niveau du classement général de la Coupe du Monde de ski alpin. Mais après cette performance, ce total pourrait rapidement ne plus être d'actualité. A noter également que les deux autres Français engagés dans cette course ont terminé dans le top 8 et peuvent jouer leur carte à l'occasion du second acte. En effet, Thibaut Favrot prend la cinquième place à 1‘’31 de son compatriote. De son côté, champion du monde en titre de la spécialité, Mathieu Faivre est huitième, à 1‘’53 de la tête.



COUPE DU MONDE (H) / GÉANT DE LENZERHEIDE (SUISSE)

Classement à l'issue de la première manche - Samedi 20 mars 2021

1- Alexis Pinturault (FRA) en 1'01‘’19

2- Stefan Brennsteiner (AUT) à 0‘’81

3- Filip Zubcic (CRO) à 1‘’04

4- Luca de Aliprandini (ITA) à 1‘’18

5- Thibaut Favrot (FRA) à 1‘’31

6- Justin Murisier (SUI) à 1‘’37

7- Zan Kranjec (SLO) à 1‘’48

8- Mathieu Faivre (FRA) à 1‘’53

9- Gino Caviezel (SUI) à 1‘’64

10- Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) à 1‘’66

- Marco Odermatt (SUI) à 1‘’66

...



Abandons : Loïc Meillard (SUI) et Roland Leitinger (AUT).