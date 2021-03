Ski alpin - Géant de Kranjska Gora (H) : Meillard leader après la première manche, Pinturault 2eme

Respectivement premier et deuxième au classement général, Alexis Pinturault et Marco Odermatt sont en concurrence pour le gros globe de cristal et le petit globe du géant. Spécialité dans laquelle leur place est la même qu’au général. Pourtant, aucun des deux n’a terminé à la première place de la première manche du géant de Kranjska Gora, en Slovénie. Un autre Suisse, Loïc Meillard, est venu jouer les trouble-fêtes et s’est emparé du fauteuil de leader. Le double médaillé de bronze des Mondiaux de Cortina d’Ampezzo, parti avec le dossard numéro 2, a établi un chrono de 1’05’’59 et referma le portillon de la deuxième manche programmée à 12h30. Alexis Pinturault a été le seul à s’approcher du temps du Neuchâtelois mais il lui a manqué onze centièmes pour bousculer la hiérarchie.

Pinturault dans le coup pour la victoire

Le Français se contentera d’une deuxième place avant le début de la seconde manche tandis que son concurrent direct, Marco Odermatt, n’a pu faire mieux qu’une quatrième place. Le skieur helvète, qui s’élancé juste après Pinturault, a été distancé à 61 centièmes de son compatriote. Marco Schwarz n'a quant à lui pas pris le départ en raison de douleurs au dos. L’Autrichien Stefan Brennsteiner, quatorzième du classement de la spécialité, complète le podium. Côté tricolore, le double médaillé d’or aux Mondiaux, Mathieu Faivre (+0’’64), s’est classé 5eme. Suivent Thibaut Favrot (9e, +1’’01), Victor Muffat-Jeandet (20eme, +2’’12, qui se qualifie pour la première fois pour la deuxième manche d'un géant), Clément Noël (22eme, +2’’33) et Cyprien Sarrazin (27eme, +2’’61), tous qualifiés pour la deuxième manche.



COUPE DU MONDE (H) / GEANT DE KRANJSKA GORA (SLOVÉNIE)

Classement de la première manche - Samedi 13 mars 2021

1- Loïc Meillard (SUI) en 1'05"59

2- Alexis Pinturault (FRA) à 0"11

3- Stefan Brennsteiner (AUT) à 0"52

4- Marco Odermatt (SUIS) à 0"61

5- Mathieu Faivre (FRA) à 0"64

6- Gino Caviezel (SUI) à 0"83

7- Alexander Schmid (ALL) à 0"88

8- Filip Zubcic (CRO) à 0"93

9- Thibaut Favrot (FRA) à 1"01

10- Manuel Feller (AUT) à 1"16

...

20- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 2"12

22- Clément Nöel (FRA) à 2"33

27- Cyprien Sarrazin (FRA) à 2"61

...



Abandons : Andrej Drukarov (LIT), Charlie Raposo (GBR), Rémy Falgoux (FRA) , Semyel Bissig (SUI), River Radamus (USA)...