Au lendemain de sa victoire sur le slalom à Jasna, Mikaela Shiffrin pourrait bien signer le doublé ce week-end en Slovaquie. Ce dimanche matin, l'Américaine a montré qu'elle avait visiblement bien digéré les Mondiaux 2021 en signant le meilleur temps lors de la 1ere manche du Géant (en 1'08"35), où elle devance d'un rien Petra Vlhova (à 0"16), alors que la Polonaise Maryna Gasienica-Daniel complète pour le moment le podium (à 0"44). Sur ses terres et dans le coup, la Slovaque cherchera à partir de 12h30 à réaliser le scénario inverse à celui du slalom, où elle avait dominé la 1ere manche devant Shiffrin avant de voir cette dernière l'emporter samedi. En revanche, attendue sur ce Géant à Jasna après son titre à Cortina d'Ampezzo (Italie), Lara Gut-Behrami s'est ratée en prenant seulement la 14eme place (à 1"78) et pourrait faire une très mauvaise opération dans la course au gros globe, avec seulement 107 points d'écart.

Worley placée, Frasse Sombet trop loin

Dans la course au petit globe sur le Géant, les Italiennes Marta Bassino (5eme, à 0"84) et Federica Brignone (6eme, à 0"91) semblent déjà distancées par rapport au duo de tête. D'autant plus qu'hormis Gasienica-Daniel, 3eme de la 1ere manche, l'Américaine Nina O'Brien est venue s'intercaler dans le top 5 au 4eme rang (à 0"49). Cette 2eme manche s'annonce palpitante à Jasna sur ce tracé plutôt direct, avec le classement de la discipline en jeu. Enfin, du côté des Françaises, Tessa Worley pointe à 1"32 de Shiffrin et est pour le moment dans le top 10, à la 7eme place. Avec le podium sans doute dans un coin de sa tête, la Bornandine devra cependant s'arracher lors de la 2eme manche pour espérer retourner la situation en Slovaquie, alors que Coralie Frasse Sombet n'a pas pu faire mieux que 24eme, à 2"67.



COUPE DU MONDE (F) / GEANT DE JASNA (SLOVAQUIE)

Classement de la 1ere manche - Dimanche 7 mars 2021

1- Mikaela Shiffrin (USA) à 1'08"35

2- Petra Vlhova (SLQ) à 0"16

3- Maryna Gasienica-Daniel (POL) à 0"44

4- Nina O'Brien (USA) à 0"49

5- Marta Bassino (ITA) à 0"84

6- Federica Brignone (ITA) à 0"91

7- Alice Robinson (NZL) à 0"98

8- Tessa Worley (FRA) à 1"32

9- Wendy Holdener (SUI) à 1"40

10- Katharina Liensberger (AUT) à 1"51

...

24- Coralie Frasse Sombet (FRA) à 2"67

...



Abandons : Estelle Alphand (SUE), Elisa Moerzinger (AUT), Priska Nufer (SUI), Andrea Filser (ALL), Riikka Honkanen (FIN), Roberta Melesi (ITA), Vivianne Haerri (SUI), Katie Hensien (USA), Youngseo Kang (CDS), Petra Hromcova (SLQ), Meta Hrovat (SLO), Mina Fuerst Holtmann (NOR) et Piera Hudson (NZL)