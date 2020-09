Ski alpin : Fin de carrière pour Viktoria Rebensburg

Liebe Freunde und Fans,

Heute ist definitiv kein leichter Tag für mich, denn ich habe mich dazu entschieden, nach 13 Jahren meine Karriere mit sofortiger Wirkung zu beenden. Diesen Entschluss habe ich schweren Herzens & nach reichlicher Überlegung der letzten Wochen gefasst. pic.twitter.com/ORzIJWAxrm

— Viktoria Rebensburg (@V_Rebensburg) September 1, 2020

Rebensburg, une carrière faite de hauts et de bas

On ne reverra plus Viktoria Rebensburg sur le circuit de la Coupe du Monde de ski alpin. Via un message vidéo publié sur son compte Twitter officiel, l’Allemande a confirmé qu’elle mettait un terme à sa carrière à l’âge de 30 ans. Une décision que la native de Kreuth justifie par un retour de blessure bien plus difficile qu’initialement prévu. « Le cycle se termine car le jour est venu d'annoncer la fin de ma carrière, annoncé Viktoria Rebensburg. Ce n'est pas une décision facile, mais après ma blessure et mes sensations à l'entraînement, je sentais que ça devenait inévitable. » Une décision qu’elle assure avoir prise « le cœur lourd et après mûre réflexion au cours des dernières semaines ».Une carrière qui a ainsi pris fin de manière abrupte au début du mois de février dernier. A l’occasion du Super-G disputé à Garmisch-Partenkirchen, Viktoria Rebensburg a été victime d’une chute qui a causé une fracture du plateau tibial du genou gauche. Une blessure qui provoque ainsi la décision de la championne olympique de géant en 2010 à Vancouver. Une carrière qui a pris son envol au début des années 2010 avec deux victoires au classement général du géant (2011 et 2012) avant un retour en grâce à partir de 2015, deux fois troisième du classement général de la Coupe du Monde en 2016 et 2018 mais également vice-championne du monde de géant en 2015 et 2019. Une dernière saison pour Viktoria Rebensburg qui lui aura offert les deux dernières de ses 19 victoires en Coupe du Monde lors du Super-G de Lake Louise et de la descente de Garmisch-Partenkirchen, la veille de cette chute.