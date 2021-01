Ski alpin : Feuz a mis le feu à Kitzbühel, Clarey quatrième

Le jour de gloire pour Beat Feuz ? Le Suisse a découpé la Streif et prend la tête de la descente de Kitzbühel, à suivre sur Eurosport 1 et https://t.co/7qbNJch1A0 #ChaletClub https://t.co/UtXk0LY9pN pic.twitter.com/GFVw6ZGkdF

Deux grosses chutes et du vent

COUPE DU MONDE / KITZBÜHEL (AUTRICHE)

Classement de la descente - Vendredi 22 janvier 2021

Johan Clarey (FRA) à 0"89

Matthieu Bailet (FRA) à 1"50

Nils Allègre (FRA) à 1"64

Maxence Muzaton (FRA) à 2"05

Brice Roger (FRA) à 3"03

Nicolas Raffort (FRA) à 3"07

Adrien Théaux (FRA) à 4"33

Roy Piccard (FRA)

La mythique descente de Kitzbühel a encore tenu ses promesses cette année ! Même à huis clos, descendre la Streif est toujours un immense défi pour les skieurs, et ce vendredi, c'est Beat Feuz qui s'est montré le plus fort. Le Suisse de 33 ans avait déjà remporté treize victoires en Coupe du Monde durant sa carrière, mais jamais sur la piste autrichienne. C'est désormais chose faite, après une descente parfaite avec son dossard n°5.Feuz a devancé de 16 centièmes l'Autrichien Matthias Mayer, vainqueur l'an passé, qui monte sur son deuxième podium de la saison. Un podium complété par l'Italien Dominik Paris, qui termine à 56 centièmes et signe son premier Top 3 de la saison. A la quatrième place, on retrouve l'éternel Johan Clarey ! Le Français de 40 ans, qui a lourdement chuté jeudi à l'entraînement et a reconnu avoir mal un peu partout et avoir très peu dormi, a réussi un très beau début de descente, devançant même Feuz à mi-parcours, avant de se relâcher un peu dans la deuxième partie. Il termine à 89 centièmes du Suisse. Les Français étaient d'ailleurs en forme lors de cette descente, puisque Matthieu Bailet a pris la 7eme place et Nils Allègre la 10eme.Pour être assuré de sa victoire, Beat Feuz a dû attendre un très long moment : trois heures ! La compétition a en effet été interrompue à trois reprises pendant de longues minutes. L'Américain Ryan Cochran-Siegle (dossard 13) a été le premier à chuter lourdement, dans les filets, alors qu'il était très bien parti et faisait partie des favoris. Touché à l'épaule droite, il a dû être hélitreuillé.La course a pu reprendre mais aucun skieur n'a réussi à intégrer le Top 10. C'est ensuite le vent qui est venu perturber cette descente, avec des interruptions allant de quelques dizaines de secondes à plusieurs dizaines de minutes. Finalement, après trente dossards et alors que le premier skieur était parti trois heures auparavant, la course a été définitivement stoppée et la victoire de Beat Feuz entérinée. Samedi, une nouvelle descente sera au menu à Kitzbühel. En espérant moins de vent et de chutes...2- Matthias Mayer (AUT) à 0"163- Dominik Paris (ITA) à 0"564-5- Andreas Sander (ALL) à 0"956- Carlo Janka (SUI) à 1"377-8- Romed Baumann (ALL) à 1"519- Vincent Kriechmayr (AUT) à 1"6210-...15-21-23-27-......Max Franz (AUT), Ryan Cochran-Siegle (USA)