Ski alpin : Et si Hirscher revenait ?

Le 4 septembre 2019, Marcel Hirscher officialisait sa retraite, à 30 ans, après une immense carrière qui l’a vu remporter huit gros globes de cristal d’affilée entre 2012 et 2019, douze petits globes, 68 victoires en Coupe du Monde, sept titres de champion du monde et trois médailles olympiques. Il expliquait alors que plusieurs raisons l’avaient poussé à prendre sa décision, et notamment physiques : « Je ne suis plus prêt à payer le prix et je suis heureux de pouvoir encore m'asseoir sur mes deux genoux valides ». Fin 2019, alors que la première saison sans lui battait son plein, l’Autrichien affirmait qu’il n’y avait « pas de nostalgie ». « C'est très agréable d'avoir du temps pour soi, de ne pas être constamment stressé », expliquait-il. Mais deux ans plus tard, il se pourrait bien que la donne ait changé. Ce samedi, celui qui est aujourd’hui âgé de 32 ans a publié une photo où il est en train de franchir une porte de slalom géant, à Reiteralm Bergbahnen en Styrie, dans son pays.

Vrai retour ou opération commerciale ?

Et la légende de la photo a de quoi interroger : « OK les gars, je suis honnête avec vous. J’aime tellement ce sport et skier entre les portes, c’est ce qu’il y a de mieux… La suite bientôt. » Marcel Hirscher place ensuite le nom de ses sponsors en hashtags, ce qui pourrait donc aussi être une opération commerciale plus qu’un éventuel « come back ». Tous ses fans appellent à un retour dans les commentaires de cette photo, mais également son ancien rival américain double champion olympique Ted Ligety. Entre ski, équitation, moto, VTT et kayak, le champion autrichien ne semble en tout cas pas s’ennuyer depuis qu’il a pris sa retraite. Mais le goût de la compétition pourrait bien être le plus fort. Aleksander Aamodt Kilde et Alexis Pinturault, qui ont remporté la Coupe du Monde depuis sa retraite, vont en tout cas suivre cela de près. Affaire à suivre…