Ski alpin - Descente de Zauchensee (F) : Gut-Behrami gagne pour un dixième, Goggia chute

Vlhova prend cinq points

COUPE DU MONDE (F) / DESCENTE DE ZAUCHENSEE (AUTRICHE)

Classement final - Samedi 15 janvier 2022

Romane Miradoli (FRA) à 1"91

Laura Gauché (FRA) à 2"10



Camille Cerutti (FRA) à 2"58

Trente-troisième victoire en carrière pour Lara Gut-Behrami, la deuxième cette saison ! La Suissesse s'est imposée ce samedi à l'occasion de la descente de Zauchensee, en Autriche, pour le retour des épreuves de vitesse après un mois de pause., partie avec le dossard 3 et qui monte sur son premier podium de la saison, le quatrième de sa carrière. C'est l'Autrichienne Ramona Siebenhofer, à domicile, qui prend la troisième place, à 44 centièmes de Gut-Behrami et qui s'offre son premier Top 3 depuis près d'un an. Les Italiennes Nadia Delago et Federica Brignone terminent respectivement quatrième et sixième, alors que leur compatriote Sofia Goggia a été victime d'une violente chute alors qu'elle était en tête (elle est partie avec le dossard 5), mais elle s'en est heureusement sortie indemne et a pu redescendre la piste sur ses skis, après s'être remise de ses émotions.Côté français, pas de miracle de samedi. Romane Miradoli et Laura Gauché ont finit à 1"91 et 2"10 de la gagnante du jour, alors que Tiffany Gauthier n'a finalement pas pris le départ., qui gagne deux places (Romane Miradoli est 21eme). Le classement général est quant à lui toujours mené par Mikaela Shiffrin, qui n'a pas disputé cette descente de Zauchensee, avec 50 points d'avance sur Petra Vlhova, qui s'est quant à elle alignée ce samedi mais n'a pu faire mieux que 26eme à 2"27 de Gut-Behrami, ce qui lui permet de glaner seulement 5 points (Tessa Worley est 14eme). Dimanche, c'est un Super-G qui sera au menu.2- Kira Weidle (ALL) à 0"103- Ramona Siebenhofer (AUT) à 0"444- Nadia Delago (ITA) à 0"525- Marie-Michele Gagnon (CAN) à 0"686- Federica Brignone (ITA) à 0"877- Corinne Suter (SUI) à 0"998- Ester Ledecka (RTC) à 1"069- Jasmine Fleury (SUI) à 1"2410- Christine Scheyer (AUT) à 1"26...20-22-30-...Sofia Goggia (ITA), Sabrina Maier (AUT), Michaela Heider (AUT)...