Les paris sur les courses de ski sont assez peu développés, mais si un parieur a misé sur un podium Bennett-Striedinger-Hintermann , il va être très riche ! C'est en effet un Top 3 surprise qui s'est immiscé en tête de la descente de Val Gardena. Parti avec le dossard 10 sur cette piste italienne où il a fallu jouer avec l'ombre puis le soleil, le Californien de 29 ans Bryce Bennett a tout simplement signé la toute première victoire de sa carrière en Coupe du Monde ! Il n'avait d'ailleurs jamais fait mieux que quatrième jusque-là, à trois reprises. En retard lors des quatre premiers temps de passage intermédiaire, il est passé en tête au quatrième, et s'est finalement imposé avec 14 centièmes d'avance sur l'Autrichien Otmar Striedinger, parti avec le dossard 1 et qui s'offre, à 30 ans, le cinquième podium de sa carrière. Sur la troisième marche, à 32 centièmes du vainqueur, on retrouve le Suisse de 26 ans Niels Hintermann, qui monte sur son deuxième podium, après sa victoire au combiné de Wengen en 2017.

Clarey meilleur Français, Kilde se rate

Derrière ce podium surprise, on retrouve des noms bien plus connus et habitués aux victoires, mais qui n'ont, cette fois, rien pu faire. Dominik Paris finit quatrième, devant Beat Feuz et le Français Johann Clarey. Celui qui va bientôt fêter ses 41 ans a réussi un très bon haut de parcours mais n'a pas su tenir sur la longueur et finit à 48 centièmes du vainqueur. Les autres tricolores ont terminé au-delà du Top 15. La grosse surprise du jour est venue de la sortie de piste du grand favori et vainqueur du Super-G vendredi Aleksander Aamodt Kilde. Le Norvégien, qui comptait près de neuf dixièmes d'avance, est arrivé trop vite dans un virage à gauche et s'est raté. Il n'a heureusement pas chuté mais perd de précieux points. Suite à cette descente, Matthias Mayer (12eme ce samedi) reste en tête du petit globe de la spécialité et Marco Odermatt (absent) en tête du classement général.



COUPE DU MONDE (H) / VAL GARDENA (ITALIE)

Classement de la descente - Samedi 18 décembre 2021

1- Bryce Bennett (USA) en 2'02"42

2- Otmar Striedinger (AUT) à 0"14

3- Niels Hintermann (SUI) à 0"32

4- Dominik Paris (ITA) à 0"40

5- Beat Feuz (SUI) à 0"47

6- Johan Clarey (FRA) à 0"48

7- Mattia Casse (ITA) à 0"61

8- Simon Jocher (ALL) à 0"74

9- Josef Ferstl (ALL) à 0"75

10- Max Franz (AUT) à 0"79

...

20- Maxence Muzaton (FRA) à 1"44

29- Nils Allègre (FRA) à 1"75

36- Matthieu Bailet (FRA) à 2"25

40- Nils Alphand (FRA) à 2"50

41- Blaise Giezendanner (FRA) à 2"58

43- Nicolas Raffort (FRA) à 2"63

48- Victor Schuller (FRA) à 2"98

54- Roy Piccard (FRA) à 4"10

...



Abandons : Aleksander Aamodt Kilde (NOR), Pavel Trikhichev (RUS), Guglielmo Bosca (ITA)