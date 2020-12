Ski alpin - Descente de Val d'Isère (F) : Goggia remporte sa première course de la saison

COUPE DU MONDE (F) / DESCENTE DE VAL D'ISÈRE (FRANCE)

Classement final - Samedi 19 décembre 2020

1- Sofia Goggia (ITA) en 1'44‘’70

2- Corinne Suter (SUI) à 0‘’24

3- Breezy Johnson (USA) à 0‘’27

4- Kajsa Vickhoff Lie (NOR) à 0‘’33

5- Kira Weidle (ALL) à 0‘’59

6- Ramona Siebenhofer (AUT) à 0‘’64

7- Ilka Stuhec (SLO) à 0‘’75

8- Ester Ledecka (RTC) à 0‘’75

9- Michelle Gisin (SUI) à 0‘’77

10- Marie-Michele Gagnon (CAN) à 0‘’88

...

22- Tiffany Gauthier (FRA) à 2‘’24

27- Jennifer Piot (FRA) à 2‘’72

...



Non partante : Federica Brignone (ITA).