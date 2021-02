Ski alpin - Descente de Val di Fassa (F) : Le doublé pour Gut-Behrami !

Lara Gut-Behrami est intouchable ! La Suissesse a remporté sa cinquième épreuve de Coupe du monde sur les six disputées depuis le 24 janvier (seule Tessa Worley, à Plan de Corones, est parvenue à la battre), ce samedi à l'occasion de la descente de Val di Fassa, en Italie, dans la station qui remplace les épreuves chinoises de Yanqing, annulées en raison de la pandémie de coronavirus. La Suissesse, qui avait déjà gagné la descente vendredi au même endroit, a signé une course très propre, même si elle aurait pu être un peu plus rapide sur le bas de la piste, et s'est imposée avec 32 centièmes d'avance sur sa compatriote Corinne Suter (troisième vendredi) et 68 sur l'Allemande Kira Weidle (quatrième vendredi). Elle signe ainsi sa 32eme victoire en Coupe du Monde et la douzième en descente. Dauphine de Gut-Behrami vendredi, avec seulement deux centièmes de retard, l'Autrichienne Ramona Siebenhofer n'a pu faire mieux que quatrième cette fois.

Gut-Behrami creuse l'écart sur Vlhova mais...

Grâce à cette victoire, la Suissesse, triple médaillée mondiale à Cortina d'Ampezzo, accentue son avance au classement général de la Coupe du Monde, dont elle a pris la tête vendredi. Elle compte désormais 107 points d'avance sur Petra Vlhova, douzième ce samedi, alors qu'il reste encore neuf épreuves à disputer. Mais il y a notamment quatre slaloms au menu d'ici la fin de saison, et la Slovaque devrait lui reprendre de précieux points à cette occasion. En attendant, Gut-Behrami visera le triplé dimanche à l'occasion du Super-G. Au classement de la Coupe du Monde de descente, Sofia Goggia, actuellement blessée, est toujours en tête, mais avec seulement 70 points d'avance sur Corine Suter, alors qu'il en reste encore une à disputer, lors des finale de Lenzerheide. Côté français, cette course est à oublier. Laura Gauché, Esther Paslier, Camille Cerutti et Tifany Roux ont toutes fini au-delà de la 30eme place, à plus de trois secondes de Gut-Behrami, et Tiffany Gauthier, diminuée par une blessure à la main, a chuté.



COUPE DU MONDE (F) / DESCENTE DE VAL DI FASSA (ITALIE)

Classement final - Samedi 27 février 2021

1- Lara Gut-Behrami (SUI) en 1'25"53

2- Corinne Suter (SUI) à 0"32

3- Kira Weidle (ALL) à 0"68

4- Ramona Siebenhofer (AUT) à 0"76

5- Laura Pirovano (ITA) à 0"79

6- Kajsa Lie (NOR) à 0"79

7- Michelle Gisin (SUI) à 0"81

8- Jasmine Fleury (SUI) à 0"82

9- Marie-Michele Gagnon (CAN) à 0"94

10- Elena Curtoni (ITA) à 1"01

...

33- Laura Gauché (FRA) à 3"17

36- Esther Paslier (FRA) à 3"82

40- Camille Cerutti (FRA) à 4"44

43- Tiffany Roux (FRA) à 5"77

...



Abandons : Breezy Johnson (USA), Tiffany Gauthier (FRA), Katja Grossmann (SUI), Laurenne Ross (USA)