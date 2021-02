Ski alpin - Descente de Garmisch-Partenkirchen (H) : Paris est magique

« Oui Domi! Oui Domi ! » L’Italien en forme avant les mondiaux à domicile et en passe de remporter la descente de #Garmisch! @Eurosport_FR#ChaletClub @FX_Rallet #PierreEmmanuelDalcin pic.twitter.com/KNvpzZe0kB

Clarey porte encore les Bleus

COUPE DU MONDE (H) / GARMISCH-PARTENKIRCHEN (ALLEMAGNE)

Classement de la descente - Vendredi 5 février 2021

Johan Clarey (FRA) à 1"18

Matthieu Bailet (FRA) à 2"06

Nils Allègre (FRA) à 2"15

Adrien Théaux (FRA) à 2"3

Roy Piccard (FRA) à 4"82

Maxence Muzaton (FRA), Nicolas Raffort (FRA), Brice Roger (FRA)

A trois jours du coup d'envoi des championnats du monde de Cortina d'Ampezzo, Dominik Paris est en pleine forme ! L'Italien de 31 ans a décroché sa 19eme victoire en Coupe du Monde ce vendredi à l'occasion de la descente de Garmisch-Partenkirchen.L'Italien signe ainsi sa première victoire de la saison, et s'avance comme l'un des favoris de la descente des Mondiaux, qu'il disputera à domicile, lui qui a été vice-champion du monde de la descente à Schladming en 2013.Côté français, c'est encore le quarantenaire, Johan Clarey, qui a signé le meilleur résultat, en finissant dixième à 1"18 de Paris. Matthieu Bailet et Nils Allègre ont quant à eux fini dans le Top 20, alors que Maxence Muzaton, Brice Roger et Nicolas Raffort ne sont pas parvenus à aller au bout du parcours. Suite à cette course, Beat Feuz reste en tête de la Coupe du Monde de descente, à deux courses de la fin, avec 48 points d'avance sur Matthias Mayer, 111 sur Dominik Paris et 163 sur Johan Clarey.Samedi, c'est un Super-G qui sera au menu, toujours sur la piste allemande.2- Beat Feuz (SUI) à 0"373- Matthias Mayer (AUT) à 0"404- Max Franz (AUT) à 0"425- Christof Innerhofer (ITA) à 0"726- Carlo Janka (SUI) à 1"027- Travis Ganong (USA) à 1"108- Marco Odermatt (SUI) à 1"129- Daniel Hemetsberger (AUT) à 1"1510-...17-19-23-46-..., Hannes Reichelt (AUT), Josef Ferstl (ALL)...