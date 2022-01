Ski alpin - Descente de Garmisch-Partenkirchen (F) : Suter signe un quatrième succès en Coupe du Monde

Et de quatre ! Ce samedi, Corinne Suter a décroché un quatrième succès en Coupe du Monde de ski alpin féminin, en s'adjugeant la descente de Garmisch-Partenkirchen en Allemagne. La championne du monde en titre de la spécialité compte désormais trois descentes à son palmarès, mais une première cette année, ainsi qu'un Super-G, déjà dans cette même station. A l'arrivée, la Suissesse devance l'une de ses compatriotes, à savoir Jasmine Flury. Quant à la troisième et dernière marche du podium, elle est occupée par l'Autrichienne Cornelia Huetter. Pour ce qui est de la meilleure Française du jour, il s'agit de Romane Miradoli, qui signe une onzième place finale.

La reine de la descente Goggia absente

En l'absence de l'Italienne Sofia Goggia, qui avait enlevé quatre des cinq premières descentes du début de la saison, tout était possible. Troisième de celle de Lake Louise en décembre dernier, Suter a donc su tirer son épingle du jeu. Une belle victoire qui lui permet ainsi également de remonter au classement du petit globe de la spécialité. En effet, la Suissesse recolle à 69 unités de Sofia Goggia, en sachant que la saison est évidemment bien loin d'être terminée. Après une ultime course, toujours du côté de Garmisch-Partenkirchen, un Super-G, ce dimanche, il sera ensuite temps de prendre la direction de Pékin en Chine, avec les Jeux d'hiver 2022 programmés entre le vendredi 4 et le dimanche 20 février prochains.



COUPE DU MONDE (F) / DESCENTE DE GARMISCH-PARTENKIRCHEN (ALLEMAGNE)

Classement final - Samedi 29 janvier 2022

1- Corinne Suter (SUI) en 1'40‘’74

2- Jasmine Flury (SUI) à 0‘’51

3- Cornelia Huetter (AUT) à 0‘’78

4- Kira Weidle (ALL) à 0‘’82

5- Nadia Delago (ITA) à 0‘’85

6- Elisabeth Reisinger (AUT) à 0‘’92

7- Ariane Raedler (AUT) à 0‘’94

8- Joana Haehlen (SUI) à 1‘’02

9- Marie-Michele Gagnon (CAN) à 1‘’05

10- Christine Scheyer (AUT) à 1‘’14

11- Romane Miradoli (FRA) à 1‘’15

...

22- Laura Gauché (FRA) à 2‘’36

23- Tiffany Gauthier (FRA) à 2‘’61

37- Camille Cerutti (FRA) à 4‘’58

...



Abandons : Nicol Delago (ITA), Sabrina Maier (AUT)...