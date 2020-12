Ski alpin - Descente de Bormio (H) : Allègre 5eme temps

Au lendemain de Nöel, plusieurs cadors du grand cirque blanc s'étaient donné rendez-vous à Bormio (Italie) pour un premier entraînement en vue de la descente programmée lundi. A ce jeu-là, Ryan Cochran-Siegle, deuxième de la dernière descente à Val Gardena, s'est montré le plus rapide, avec un temps de 1'58”63 sur les pistes de la station italienne. L'Américain a devancé le champion du monde en titre, Aleksander Aamodt Kilde, qui l’avait devancé sur le tracé de Val Gardena. Le Norvégien a franchi la ligne avec 58 centièmes de retard sur le skieur américain. L’Autrichien Matthias Mayer complète le podium (+0”61) alors que Marco Odermatt, troisième au classement général de la Coupe du monde, a terminé très loin (40eme, +3”92).

Pinturault absent, Allègre 5eme et premier Français

Premier Français de cette descente d'entraînement, Nils Allègre signe le 5eme temps (à 1”46), suivi de Mathieu Bailet (1”73), sixième. Johan Clarey, 9eme (2”16), et Blaise Giezendanner, 11eme (2”29), les suivent de près. Les autres Tricolores à avoir pris part à ce premier entraînement sont Valentin Giraud-Moine (29eme), Adrien Théaux (30eme), Nicolas Raffort (31eme), Roy Piccard (36eme) et Maxence Muzaton (43eme). Nils Alphand et Brice Roger ne sont, eux, pas allés au bout du tracé. Quand à Alexis Pinturault, porte-drapeau de la sélection française et leader au classement général, il n’a pas pris part à l’entraînement, pas plus que le Norvégien Kjetil Jansrud. Le deuxième entraînement aura lieu ce dimanche avant la descente lundi et le Super-G mardi.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE (H)

Entraînement de la descente de Bormio - Samedi 26 décembre 2020

Classement final

1- Ryan Cochran-Siegle (USA) en 1'58”63

2- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0”58

3- Matthias Mayer (AUT) à 0”61

4- Jared Goldberg (USA) à 0”79

5- Nils Allegre (FRA) à 1”46

6- Mathieu Bailet (FRA) à 1”73

7- Stefan Rogentin (SUI) à 1”99

8- Mauro Caviezel (SUI) à 2”11

9- Johan Clarey (FRA) à 2”16

10- Christof Hinnerhofer (ITA) à 2”24