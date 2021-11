Ski alpin - Coupe du Monde : Saison terminée pour Théaux

Théaux revenait déjà d'une grosse blessure



Notre skieur @AdriTheaux s’est blessé lors d’un entraînement de Super G à Copper Mountain.

Il souffre d’une fracture du coude gauche, du tibia droit & de la cheville droite

Opéré cette nuit à Veil, il sera prochainement rapatrié en France.

Sa saison est malheureusement terminée. pic.twitter.com/PbYWsJixU1

— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) November 16, 2021

L'hiver commence bien mal pour Adrien Théaux (37 ans).sur la neige de la station américaine de Copper Mountain, dans le Colorado, où de nombreuses sélections nationales, dont l'équipe de France, ont pris leurs quartiers afin de préparer le coup d'envoi de la saison de vitesse, dans dix jours à Lake Louise (Canada)."Notre skieur s'est blessé lors d'un entraînement de super-G à Copper Mountain. Il souffre d'une fracture du coude gauche, du tibia droit et de la cheville droite, a indiqué la Fédération française de ski (FFS) sur son compte Twitter ce mardi. Opéré à Veil, il sera prochainement rapatrié en France."Avant l'heure, la saison du Tricolore, quiconsécutivement à une autre chute à l'entraînement, cette fois à Orcières-Merlette en janvier 2020, est donc terminée. Une terrible rechute pour celui qui avait terminé troisième du super-G des Mondiaux 2015 à Beaver Creek et compte trois succès en Coupe du Monde, les trois en descente, à Lenzerheide (2011), Kvitjfell (2013) et Santa Caterina (2016), pour treize podiums au total (six en descente, autant en super-G et un en combiné).