Ski alpin - Coupe du Monde : Quand Pinturault avait pensé à tout arrêter...

Le rôle essentiel de son épouse Romane

Le premier gros globe de cristal d'Alexis Pinturault constitue l'occasion pour le nouveau héros du ski français de se livrer à un flashback sur sa carrière etReviennent notamment en mémoire au skieur de Courchevel« J'avais un gros ras-le-bol général, se souvient Pinturault, le gros globe soigneusement rangé dans sa valise à ses pieds (...) J'étais comme un sac de voyage, qui se sent toujours déraciné, jamais là où il veut être. Parfois, les entraînements n'étaient pas à la hauteur de ce dont j'avais besoin. Je passais d'un groupe à l'autre, mais personne ne connaissait mon état de fatigue, ni ce que j'avais fait ou non juste avant. On était arrivés presque dans une impasse, on dialoguait moins, tout le monde était un peu tendu. » Au bord de la crise de nerfs, l'équipe de France et son futur leader ont finalement décidé de crever l'abcès, et « Pintu » d'insister plutôt que de renoncer.A l'époque, son épouse Romane avait déjà joué un rôle essentiel. Mais elle a pris plus d'importance encore après ces Mondiaux de l'introspection pour le champion français, au point de devenir capitale dans le fonctionnement du skieur. Un vrai tournant, à entendre le mari de Mme Pinturault. « Romane a l'un des rôles les plus importants de ma structure, ne cache pas celui qui a également terminé l'hiver avec le petit globe du géant, sa spécialité. Elle s'occupe beaucoup du lien entre mon calendrier et moi, avec mon entraînement, mes déplacements, les médias, les partenaires (...) Parfois, on dit que c'est difficile de travailler en couple, pour nous, ça ne l'est pas. » Ce premier gros globe, il convient donc aussi de l'associer à Romane Pinturault. Celle sans qui, peut-être, Alexis Pinturault, félicité par Emmanuel Macron en personne, aurait tout arrêté il y a quatre ans, passant ainsi à côté de ses plus belles années. Et de son couronnement.