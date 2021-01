Ski alpin - Coupe du Monde (H) : Les épreuves de Kitzbühel annulées

Le coronavirus continue encore aujourd'hui de sévir à travers le monde. Et le monde du sport n'est donc pas épargné non plus. Au-delà des cas positifs parfois recensés chez certains sportifs de haut niveau, c'est parfois l'ensemble des calendriers, ou presque, qu'il faut remodeler, et parfois même au dernier moment. Le ski alpin est une discipline qui n'est clairement pas épargnée. En effet, ce mercredi, une nouvelle décision vient ainsi d'être prise. Ce week-end, la prestigieuse station de Kitzbühel, située en Autriche, ne pourra pas accueillir, comme il était prévu au préalable, les épreuves de Coupe du Monde masculine. Elles ont ainsi été tout bonnement et simplement annulées, dans la mesure où 17 cas de Covid-19 ont été découverts sur le site et pourraient même être liés au variant anglais.

Kitzbühel a encore un week-end de prévu la semaine prochaine

Cette annonce a été effectuée par le gouverneur de la région concernée. En effet, toujours ce mercredi, dans des propos partagés par l'AFP, Günther Platter a ainsi notamment déclaré : « Pour des raisons de sécurité, nous ne voulons pas que ces courses de Wengen aient lieu à Kitzbühel ce week-end. » Il se trouve effectivement que ces fameuses épreuves n'étaient pas prévues, au préalable, du côté de Kitzbühel en Autriche, mais en Suisse, dans la station de Wengen. Comme cela n'était donc pas possible, Kitzbühel avait bel et bien consenti à aménager son programme, pour que puissent se tenir deux slaloms, l'un ce samedi et l'autre ce dimanche. A noter également que la station autrichienne a un autre week-end de prévu, pas plus tard que la semaine prochaine. Cette fois, il s'agit d'un rendez-vous plus traditionnel.