Ski alpin - Coupe du Monde (H) : La descente de Lake Louise annulée

La saison 2021-2022 de vitesse ne débutera pas ce vendredi ! Alors que la descente de Lake Louise devait marquer le coup d’envoi de la saison pour les skieurs les plus rapides, après un slalom géant à Sölden il y a un mois et un géant parallèle à Zürs il y a deux semaines, elle n’aura pas lieu. « En raison des chutes de neige de la nuit, des chutes de neige actuelles, et des prévisions météo, le jury et le comité d’organisation ont décidé d’annuler la descente », a écrit la Fédération internationale de ski dans un tweet. La descente devait débuter à midi, heure canadienne, soit 20h00 heure française, mais les skieurs sont tous rentrés à leur hôtel. Une autre descente est prévue samedi à 12h15, puis un Super-G dimanche à 12h15. Reste à savoir si ces deux courses pourront se tenir, car la météo annonce une température de -8°c et 20% de précipitations samedi, et -2°c et 85% de précipitations dimanche.

Franz et Kilde avaient dominé les entraînements

Jeudi, c’est l’entraînement qui avait dû être annulé. Au final, seulement deux entraînements ont pu avoir lieu dans la station canadienne, mardi et mercredi, et ils ont été remportés respectivement par l’Autrichien Max Franz (Johan Clarey 7eme et premier Français) et par le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde (Matthieu Bailet 20eme et premier Français). Le week-end prochain, la Coupe du Monde fera étape à Beaver Creek, aux Etats-Unis, avec deux Super-G et une descente au menu. Même s'il préfère les épreuves techniques aux épreuves de vitesse, Alexis Pinturault comptait sur ces six courses nord-américaines pour prendre de précieux points en vue du classement général de la Coupe du Monde, où il n'occupe que la onzième place actuellement. Il n'aura finalement que cinq courses à disputer, ce qui donne une occasion en moins à ses rivaux spécialistes de la vitesse de prendre des gros points...