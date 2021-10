Ski alpin - Coupe du Monde : Feu vert pour Sölden

Plus tard que l'an dernier

Comme le veut la tradition, la station autrichienne de Sölden accueillera encore cette année l’ouverture de la saison masculine et féminine de la Coupe du Monde de ski alpin. Le feu vert a été donné ce jeudi par le directeur de course de la Fédération internationale de ski Markus Mayr, après inspection de la piste. «Les responsables ont fait du très bon travail, donc rien ne s'oppose à un bon week-end de course », a déclaré Christian Mitter, directeur sportif de l’équipe féminine autrichienne. Alexis Pinturault, le vainqueur du gros globe la saison passée, était d’ailleurs déjà sur place ce jeudi, comme il l’a fait savoir sur les réseaux sociaux.Le slalom géant féminin aura donc lieu le samedi 23, avec première manche à 10h00 et deuxième à 13h15. Le slalom géant masculin se déroulera quant à lui le dimanche 24, avec première manche à 10h00 et deuxième à 13h30., ce qui a permis de garantir un huis clos total pour les skieurs, les staffs et tous les suiveurs de la Coupe du Monde de ski, en cette période de pandémie de coronavirus. Cette année, la situation s’est améliorée (15 décès et 2614 cas mercredi en Autriche, 61,7% de la population complètement vaccinée) et il n’a pas été nécessaire d’avancer les épreuves. La Coupe du Monde de ski se poursuivra ensuite du côté de Zürs, toujours en Autriche, avec un géant parallèle les 13 et 14 novembre.