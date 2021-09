Ski alpin - Coupe du monde (F) : Suter va manquer le début de saison

Le traditionnel géant d’ouverture de Sölden se fera sans Corinne Suter. La Suissesse, qui fêtera ses 27 ans ce mardi, a lourdement chuté à l’entraînement et sera absente « plusieurs semaines ». La championne du monde de descente et vice-championne du monde de Super-G 2021 est tombée à Zermatt, au pied du Mont Cervin, et souffre de blessures au niveau des tibias et du visage. « Elle a subi de sévères contusions osseuses au niveau des tibias ainsi que des écorchures au visage lors de sa chute. Corinne Suter a eu beaucoup de chance dans son malheur. Les parties blessées peuvent toutes guérir sans chirurgie. Après plusieurs semaines de réhabilitation, elle sera bientôt de retour sur les skis en pleine forme », a déclaré le médecin de l'équipe de Suisse, Walter O. Frey, après que la skieuse a effectué des examens radiologiques et cliniques approfondis à la clinique Hirslanden de Zurich.

Retour à Lake Louise début décembre ?

Si son forfait pour le géant de Sölden (une épreuve où elle avait été éliminée à l’issue de la première manche l’année dernière) est d’ores et déjà acté, la native de Schwytz espère bien débuter sa saison de Coupe du Monde lors des premières épreuves de vitesse, du côté de Lake Louise au Canada les 3 et 4 décembre, ce qui lui laisse un peu de temps pour récupérer. La saison passée, Corinne Suter a terminé deuxième du classement de la Coupe du Monde de descente (discipline où elle a décroché sa seule victoire de la saison, à Val d’Isère), troisième en Super-G et huitième du classement général (en ne participant à aucun slalom). Mais comme toutes les skieuses, son objectif principal de la saison sera bien sûr de décrocher une médaille aux Jeux Olympiques de Pékin en février 2022.