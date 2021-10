Ski alpin - Coupe du Monde (F) : Shiffrin va participer à plus d’épreuves de vitesse

Dans un peu plus de deux semaines, la saison de ski alpin reprendra avec le traditionnel géant d’ouverture de Sölden, en Autriche. Mikaela Shiffrin sera bien entendu de la partie, pour tenter d’aller reconquérir le gros globe de cristal, elle qui a terminé deuxième derrière Federica Brignone en 2020 (mais la saison s’était terminée brutalement en raison du covid, et elle avait manqué plusieurs épreuves suite au décès de son père) et quatrième en 2021, derrière Petra Vlhova, Lara Gut-Behrami et Michelle Gisin. Et on la verra également lors de l’épreuve suivante, la descente de Lake Louise, le 26 novembre. L’Américaine de 26 ans a en effet annoncé ce jeudi lors d’une conférence de presse virtuelle organisée par son équipementier Atomic qu'elle participerait à plusieurs épreuves de vitesse cette saison. « Durant toute ma carrière je serai toujours concentrée sur les épreuves techniques, mais j’adore la vitesse, et j’adore Lake Louise notamment, donc le plan est d’y participer. Mais je ne ferai probablement pas chaque course de vitesse, ce n’est vraiment pas possible. La saison dernière, c’était un peu celle du retour. Et c’était déjà assez pour moi de me concentrer sur le slalom et le slalom géant », a confié Shiffrin.

Shiffrin : "Un million de chose à améliorer"

Victorieuse de 69 courses de Coupe du Monde, la skieuse du Colorado a remporté 45 slaloms, 12 slaloms géants, 2 descentes, 4 Super-G, 1 combiné, 3 City Events et 2 slaloms parallèles durant sa carrière. Mais la saison passée, elle s’était « contentée » d’une victoire au géant de Courchevel et lors des slaloms de Flachau et de Jasna, et n’avait participé à aucune descente ni aucun Super-G en Coupe du Monde. Pour cette année où elle va faire son retour sur les épreuves de vitesse, l’Américaine sait qu’elle doit hisser son niveau dans certains domaines : « Je pense qu’il y a un million de choses que je peux améliorer, notamment après la saison passée : le timing dans les portes, allier rapidité et agilité... Je pense que tout peut être à un niveau supérieur. » La reconquête du gros globe passe par là.