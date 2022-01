Ski alpin - Coupe du Monde (F) : Le slalom de Flachau déplacé à Schladming à cause du covid

Encore un changement dans le calendrier de la Coupe du Monde de ski féminin ! Cette fois, ce n’est pas la météo qui est en cause, mais la pandémie de coronavirus. C’est pourquoi le slalom prévu mardi prochain dans la station autrichienne de Flachau aura finalement lieu à Schladming, à une trentaine de kilomètres de là. « En raison des chiffres d'incidence élevés à Flachau, le Land de Salzbourg s'est prononcé contre la tenue de la course », a écrit la Fédération autrichienne de ski dans un communiqué. Quelques heures plus tard, elle annonçait que Schladming serait la station de remplacement. La ville accueillera également, sauf retournement de situation, un slalom masculin le 25 janvier, juste avant que les meilleurs skieurs du monde ne s’envolent pour les Jeux Olympiques de Pékin. Schladming est en effet un haut lieu du ski masculin, mais les filles sont beaucoup moins habituées à s’y rendre.

Une nouvelle victoire pour Vlhova ?

Reste à savoir si ce changement va perturber Petra Vlhova, la reine du slalom cette saison. La Slovaque de 26 ans en a remporté quatre sur cinq cette saison, dont le dernier mardi dernier à Zagreb. Sa grande rivale Mikaela Shiffrin a remporté le cinquième, du côté de Killington, à domicile. Un nouveau slalom aura lieu ce dimanche, du côté de Kranjska Gora, en Slovénie, avant celui de Schladming deux jours plus tard. Ce sont ensuite les spécialistes de la vitesse qui seront à l'honneur, à Zauchensee (Autriche), Cortina d'Ampezzo (Italie) et Garmisch-Partenkirchen (Allemagne), avant le grand départ vers Pékin.