Ski alpin - Coupe du Monde (F) : Courchevel récupère le géant annulé de Killington

Voilà une bonne nouvelle pour les fans de ski féminin français ! La station de Courchevel accueillera en effet non pas un mais deux slaloms géants à la fin du mois. La Fédération internationale de ski a annoncé ce mercredi que le géant de Killington, aux Etats-Unis, qui n’avait pas pu se dérouler samedi dernier en raison des fortes rafales de vent, serait repris le mercredi 22 décembre par la station savoyarde, soit le lendemain du géant prévu de longue date. « Nous sommes en contact avec la FIS et Infront (la société qui gère les droits marketing et télé, ndlr). Nous sommes en train de regarder si nous avons pour la nuit du 22 décembre la capacité hôtelière de garder les équipes nationales », avait expliqué mardi au Dauphiné le directeur du club des Sports, patron de la Coupe du monde de Courchevel. La réponse a visiblement été favorable, puisque Courchevel accueillera donc bien deux courses, quelques jours avant Noël. Rappelons que la station de la Tarentaise sera également le théâtre des finales de Coupe du Monde, du 16 au 20 mars prochain.

Worley pourra skier à domicile

Voilà en tout cas une bonne nouvelle pour Tessa Worley, la meilleure skieuse française, spécialiste du géant, qui aura donc une occasion supplémentaire de skier devant ses fans. Après cinq courses disputées cette saison, c’est Mikaela Shiffrin qui occupe la tête du classement général de la Coupe du Monde de ski alpin féminin, mais aussi celui du slalom géant, puisqu’elle a remporté le seul qui s’est déroulé jusqu’ici, à Sölden (Autriche) en ouverture. Cette semaine, ce sont les épreuves de vitesse qui sont au menu, avec deux descentes (vendredi et samedi) et un Super-G (dimanche) prévus à Lake Louise au Canada. Si la météo le permet…