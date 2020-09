Ski alpin – Coupe du monde : Des ajustements dans le calendrier

Le mois prochain, débutera la Coupe du Monde de ski alpin 2020-21, à Sölden en Autriche, comme le veut la tradition. On savait déjà que la saison ne ferait pas étape aux Etats-Unis et au Canada, en raison de la pandémie de coronavirus. Mercredi, la Fédération internationale de ski a annoncé d’autres ajustements, afin de réduire les coûts pour les équipes, les organisateurs et les parties prenantes. La FIS a notamment décidé qu’il n’y aurait pas d’étapes mixtes et que les épreuves techniques et de vitesse n’auraient pas lieu non plus lors d’une même étape, afin de limiter le nombre de participants.

Le calendrier doit être adopté le 3 octobre

Ainsi, l’étape de Levi, en Finlande, accueillera deux slaloms les 21 et 22 novembre, alors que les hommes y viendront plus tard dans la saison. Le slalom parallèle masculin d’Alta Badia (Italia) a été remplacé par un slalom. Adelboden (Suisse) accueillera un slalom géant supplémentaire le vendredi 8 janvier. La station suisse de St-Moritz organisera deux Super-G féminins les 5 et 6 décembre, soit une semaine plus tôt que prévu, et Courchevel accueillera le week-end suivant un slalom et un géant. Au total, il y aura donc 39 courses masculines et 35 courses féminines. A condition que le calendrier soit définitivement adopté lors du Conseil de la FIS le 3 octobre. Et bien sûr, à condition que le coronavirus et la météo ne viennent pas tout chambouler...