Ski alpin - Championnats du monde : Le Super-G féminin finalement reporté à cause du brouillard

Due to fog the women’s Super G at @cortina2021 has been cancelled.A potential replacement date and time will be communicated in due time.#fisalpine pic.twitter.com/y7O37CGJfY

— FIS Alpine (@fisalpine) February 9, 2021

Un Super-G féminin reprogrammé ce jeudi ?

Il faudra encore patienter avant que puissent enfin débuter les championnats du monde de ski alpin, organisés du côté de Cortina d'Ampezzo en Italie. En effet, ce mardi, le Super-G féminin a lui aussi été reporté à une date ultérieure, encore inconnue à ce jour, en raison d'un fort brouillard tombé sur les Dolomites et recouvrant la piste. A la base, il était ainsi prévu à 13h00.Ensuite, le départ a également été abaissé, au niveau du site de réserve, mais sans davantage de réussite. Le brouillard était bien trop épais pour qu'une course puisse se tenir dans les meilleures conditions possibles, en terme de sécurité.Dans son annonce officielle, la Fédération internationale de ski alpin (FIS) précise ainsi également qu'une nouvelle date concernant l'organisation de cette course pourrait être prochainement communiquée. On parle déjà de ce jeudi, soit le même jour que le Super-G messieurs. A noter que le titre de la discipline est détenu par l'Américaine Mikaela Shiffrin, sacrée en 2019, du côté d'Are en Suède. Après le combiné dames de ce lundi, reprogrammé lundi prochain, et l'annonce du report en avance de ce fameux Super-G messieurs,. Si tout va bien, c'est donc le combiné alpin masculin qui devrait enfin lancer les débats, ce mercredi. Pour le moment, tout semble encore pouvoir être organisé.