Ski alpin - Championnats du monde : Ce sera bien Cortina 2021 !

Fin du suspense à Cortina ! Comme prévu, les championnats du monde de ski alpin se dérouleront bel et bien dans la station italienne du 9 au 21 février 2021. La Fédération internationale l’a dévoilé ce jeudi lors d’une conférence vidéo. Le 25 mai dernier, la Fédération italienne de sports d’hiver avait demandé à reporter les Mondiaux en 2022, en raison de la pandémie de coronavirus, qui a particulièrement touché la région de Vénétie, où se situe Cortina. Mais une solution a finalement été trouvée pour que les Mondiaux (qui se déroulent les années paires depuis 1997) aient bien lieu en 2021. « Ce dernier mois, de nombreux efforts ont été fournis pour trouver une solution, grâce au fort esprit de collaboration de la famille du ski et des parties prenantes », s’est réjoui le président de la FIS Gian Franco Kasper.

"Une forte volonté d'organiser les Mondiaux en 2021"

« La Fédération italienne a travaillé ces cinq dernières années en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes impliquées dans les championnats du monde de Cortina. Il était clair, après leur avoir parlé ces dernières semaines, qu'il y avait une forte volonté de les organiser en 2021 et de mettre toutes les ressources disponibles pour garantir que les Championnats du monde se déroulent au plus haut niveau. Sur la base de ces commentaires et de l'engagement clair de toutes les parties, la Fédération italienne a exprimé au Conseil de la Fédération internationale l'importance de ces Championnats du monde pour être organisés en 2021 comme un signal positif pour l'ensemble de l'Italie », a réagi de son côté le président de la Fédération italienne Flavio Roda. Rappelons que Cortina accueillera également les Jeux Olympiques d’hiver 2026, en compagnie de Milan.