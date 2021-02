Quels championnats du monde de Mathieu Faivre ! Trois jours seulement après son titre acquis sur le parallèle, du côté de Cortina d'Ampezzo en Italie, le Français a fait la passe de deux, sur le géant. Quatrième temps de la première manche, le Tricolore a réalisé une exceptionnelle seconde manche pour s'installer en tête de cette course, de manière définitive. Après lui, deux des trois skieurs qui devaient encore s'élancer sont sortis. Outre l'Allemand Alexander Schmid, troisième de la première manche, Alexis Pinturault, qui avait littéralement survolé ce premier acte est, cette fois, parti à la faute dans cette seconde manche. Vu l'impression donnée, il n'était pas impossible d'imaginer un doublé pour la France. Finalement, il n'en sera donc rien.

Belle remontée pour Schwarz

Le podium est complété par l'Italien Luca de Aliprandini, deuxième de la première manche et qui conserve donc cette position, avec un retard assez conséquent de 63 centièmes. Enfin, en ce qui concerne la médaille de bronze, elle revient à l'Autrichien Marco Schwarz, qui passe de la sixième à la troisième place. Du côté des autres Français, seul Victor Muffat-Jeandet a terminé la course, prenant une 13eme place finale. En effet, tout comme Pinturault, Thibaut Favrot a été contraint à l'abandon. Tenant du titre de la spécialité, le Norvégien Henrik Kristoffersen doit, cette année, se contenter de la neuvième place finale. A l'époque, son dauphin était un certain Marcel Hirscher alors que le troisième était Pinturault.



CHAMPIONNATS DU MONDE (H) / GÉANT DE CORTINA D'AMPEZZO (ITALIE)

Classement final - Vendredi 19 février 2021

1- Mathieu Faivre (FRA) en 2'37‘’25

2- Luca de Aliprandini (ITA) à 0‘’63

3- Marco Schwarz (AUT) à 0‘’87

4- Filip Zubcic (CRO) à 1‘’59

5- Loic Meillard (SUI) à 1‘’77

6- Zan Kranjec (SLO) à 1‘’83

7- Stefan Luitz (ALL) à 1‘’99

8- Adam Zampa (SLQ) à 2‘’48

9- Henrik Kristoffersen (NOR) à 2‘’53

10- Roland Leitinger (AUT) à 2‘’87

...

13- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 3‘’84

...



Abandons : Alexis Pinturault (FRA) , Alexander Schmid (ALL), Stefan Brennsteiner (AUT), Thibaut Favrot (FRA) , Mattias Roenngren (SUE), Fabian Wilkens Solheim (NOR) et Giovanni Borsotti (ITA).



Si vous avez manqué la première manche...

Il a frappé un grand coup ! Ce vendredi, Alexis Pinturault a assez aisément signé le meilleur temps de la première manche du géant des championnats du monde de ski alpin, qui se déroulent actuellement du côté de Cortina d'Ampezzo en Italie. Le podium est complété par l'Italien Luca de Aliprandini, qui échoue à 40 centièmes du Tricolore, alors que l'Allemand Alexander Schmid, troisième, accuse un retard de 56 centièmes. Ces deux skieurs, tout comme huit autres concurrents d'ailleurs, sont donc parvenus à réduire un écart que le Français avait rendu particulièrement conséquent, sur un parcours dessiné par son propre entraîneur, à savoir Fabien Munier. En effet, parti avec le dossard numéro 4, Pinturault avait alors repoussé son premier poursuivant, à savoir le Croate Filip Zubcic, à plus de deux secondes.

Faivre en embuscade

Ce n'est pas la seule bonne performance française à souligner. En effet, Mathieu Faivre, auréolé de son titre de champion du monde du parallèle, est également placé pour ce géant, avec une quatrième place, à 58 centièmes de son compatriote. Derrière ce quatuor de tête, tous les autres skieurs ayant terminé ce premier acte se trouvent ainsi à plus d'une seconde d'Alexis Pinturault. De son côté, Marco Odermatt n'est même pas allé jusqu'au bout. Du côté des autres Français engagés pour l'occasion, Thibaut Favrot signe le 12eme temps, et Victor Muffat-Jeandet, le 21eme.



CHAMPIONNATS DU MONDE (H) / GÉANT DE CORTINA D'AMPEZZO (ITALIE)

Classement à l'issue de la première manche - Vendredi 19 février 2021

1- Alexis Pinturault (FRA) en 1'17‘’55

2- Luca de Aliprandini (ITA) à 0‘’40

3- Alexander Schmid (ALL) à 0‘’56

4- Mathieu Faivre (FRA) à 0‘’58

5- Loic Meillard (SUI) à 1‘’25

6- Marco Schwarz (AUT) à 1‘’56

7- Stefan Brennsteiner (AUT) à 1‘’82

- Zan Kranjec (SLO) à 1‘’82

9- River Radamus (USA) à 2‘’06

10- Stefan Luitz (ALL) à 2‘’08

...

12- Thibaut Favrot (FRA) à 2‘’15

21- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 3‘’42

...



Abandons : Marco Odermatt (SUI), Justin Murisier (SUI), Gino Caviezel (SUI), Erik Read (CAN), Manuel Feller (AUT), Trevor Philp (CAN), Aleksander Andrienko (RUS)...