Relais d’Östersund (H) : Victoire pour la Norvège, la France deuxième devant la Russie

Le collectif norvégien a fait la différence. A l’occasion du premier relais masculin disputé cette saison en Coupe du Monde, l’équipe formée de Sivert Guttorm Bakken, des frères Tarjei et Johannes Thingnes Boe et de Vetle Sjaastard Christiansen s’est montrée la plus forte sur la piste d’Östersund. Auteur d’un 10/10 au tir sur le premier relais, Sivert Guttorm Bakken a passé le relais en tête juste devant l’Allemagne et une équipe de France lancée par Fabien Claude, qui a bien récupéré sur les skis le temps perdu carabine en mains en raison d’une pioche sur chacun de ses tirs. Un temps doublé par le Russe Daniil Serokhvostov, Tarjei Boe a su reprendre l’avantage, n’étant contraint de piocher qu’à une reprise avant de lancer son frère Johannes Thingnes Boe pour le troisième relais avec une infime avance sur l’Ukraine. Pour l’équipe de France, Emilien Jacquelin a été moins en réussite face aux cibles, piochant à cinq reprises et passant le relais à Simon Desthieux avec un retard de 32 secondes sur la tête de course.

Fillon Maillet a saisi sa chance pour les Bleus

Les Norvégiens, avec un nouveau 10/10 lors de ce troisième relais, ont construit une avance de 20 secondes sur la Russie et ont repoussé les Bleus à 50 secondes, Simon Desthieux piochant à une reprise sur son tir debout. Quentin Fillon Maillet a alors embrayé sur le dernier relais pour mettre sous pression Eduard Latypov. Si le Russe a résisté sur le tir couché, ne piochant qu’une fois, il a craqué sur le tir debout. Manquant trois de ses cinq balles initiales, Eduard Latypov a ensuite manqué une pioche et a ainsi dû passer par l’anneau de pénalité. Sentant la bonne affaire, Quentin Fillon Maillet s’est appliqué pour réussir un 5/5 à l’occasion de son dernier passage par le stand de tir et permettre aux Bleus de s’installer à la deuxième position. Devant, Vetle Sjaastad Christiansen a pu se permettre d’assurer pour ressortir 20 secondes devant le Français après deux pioches sans conséquences. La Norvège, avec un total de quatre pioches, s’impose avec onze secondes d’avance sur la France et un peu moins de 46 secondes sur la Russie, qui pourra regretter l’échec de son dernier relayeur. Les Bleus pourront prendre leur revanche dès le week-end prochain, un relais étant également au programme de l’étape d’Hochfilzen.



BIATHLON - COUPE DU MONDE / RELAIS D’ÖSTERSUND (H)

Classement final - Samedi 4 décembre 2021

1- Norvège (Bakken-T.Boe-J.T.Boe-Christiansen) en 1h14’09’’3 (0 fautes au tir+4 pioches)

2- France (Claude-Jacquelin-Desthieux-Fillon Maillet) à 11’’2 (0+8)

3- Russie (Khalili-Serokhvostov-Loginov-Latypov) à 45’’9 (1+9)

4- Allemagne (Lesser-Rees-Doll-Nawrath) à 1’07’’8 (0+6)

5- Ukraine (Pryma-Pidruchnyi-Tsymbal-Dudchenko) à 1’28’’5 (1+6)

6- Biélorussie (Bocharnikov-Lazouski-Varabei-Smolski) à 2’°7’’5 (0+11)

7- Suède (Femling-Nelin-Ponsiluoma-Samuelsson) à 2’30’’9 (1+15)

8- Italie (Bormolini-GIacomel-Hofer-Windisch) à 2’31’’0 (2+13)

9- Suisse (Stalder-Weger-Hartweg-Burkhalter) à 3’01’’6 (0+9)

10- Roumanie (Buta-Shamaev-Puchianu-Flore) à 3’26’’9 (0+6)

…