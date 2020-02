Patinage artistique : Nathalie Péchalat candidate à la présidence de la FFSG

Didier Gailhaguet ayant démissionné samedi dernier de la présidence de la Fédération française des sports de glace, suite aux scandales de violences sexuelles révélés depuis fin janvier, la succession de l’homme-fort de 66 ans est désormais ouverte. Et une première candidate s’est déclarée, en la personne de Nathalie Péchalat. L’ancienne patineuse a informé la ministre des Sports Roxana Maracineanu qu’elle allait entrer en campagne, révèlent Le Parisien et L’Equipe ce mercredi. Âgée de 36 ans, la Rouennaise a connu une très belle carrière en danse sur glace, avec deux titres européens et trois médailles mondiales entre 2011 et 2014, aux côtés de Fabian Bourzat. Retraitée depuis 2014, l’épouse de l’acteur Jean Dujardin est membre de la commission des athlètes du CNOSF et a participé à la rédaction de la tribune publiée dans Le Parisien invitant à la libération de la parole et à une prise de conscience des problèmes d'agression sexuelles dans le sport. C’est le 14 mars prochain que se réunira l’assemblée générale extraordinaire de la FFSG pour élire le nouveau président, ou la nouvelle présidente. En attendant, l'intérim est assuré par la présidente du Conseil fédéral Maryvonne Del Torchio.