Patinage artistique : L'ISU met un peu plus la Russie et la Biélorussie à l'écart

L’Union Internationale de patinage (ISU) ne compte pas réintégrer de sitôt la Russie et la Biélorussie. En réponse à l’invasion de l’Ukraine, cette dernière a très rapidement réagi en interdisant aux représentants des deux pays de participer aux derniers championnats du monde, organisés à Montpellier. En conséquence, Kamila Valieva et toute la délégation russe n’a pas pu défendre ses chances. Une sanction que le Conseil de l’ISU, qui a tenu une réunion ce dimanche par visioconférence, a décidé de confirmer et d’appliquer jusqu’à nouvel ordre. De plus, au vu de la situation actuelle en Ukraine, l’ISU a décidé de modifier ses règlements dans le but de pouvoir réagir de manière appropriée à des événements de même nature. « Le Conseil de l'ISU peut décider d'imposer des mesures de protection exceptionnelles visant à préserver la conduite sûre, pacifique et régulière des activités de l’ISU », est-il indiqué dans un communiqué.

Les épreuves russes et biélorusses ne seront plus reconnues

La première application de cette nouvelle règle, au-delà du maintien de l’exclusion des patineurs représentant la Russie et la Biélorussie, concerne les compétitions inscrites au calendrier international prévues dans ces deux pays. « Jusqu'à nouvel ordre, aucune compétition internationale n'aura lieu en Russie et en Biélorussie, annonce l’ISU dans son communiqué. Par conséquent, la Rostelecom Cup 2022 de patinage artistique ne sera pas incluse au calendrier du Grand Prix ISU pour la saison 2022-2023. » Afin de ne pas laisser un espace vide dans le calendrier, l’ISU a immédiatement demandé aux fédérations membres souhaitant accueillir un tel événement de faire acte de candidature d’ici au 6 mai prochain. A tout cela s’ajoute un soutien financier à hauteur de 200 000 francs suisses (195 000 euros) afin d’aider les fédérations nationales ayant accueilli des patineurs ukrainiens depuis le début du conflit.