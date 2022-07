Patinage artistique : Le Grand Prix fait l'impasse sur la Russie et la Chine

The dates & locations of the ISU Grand Prix of Figure Skating Series are now published on our website 👀 !

La finale va faire son retour

L’Union Internationale de patinage (ISU) a fait son choix. Alors que la saison 2022-2023 du Grand Prix de patinage artistique doit débuter en octobre prochain avec le Skate America, le calendrier du principal circuit mondial de la discipline a été précisé ce jeudi par l’ISU. S’il y aura bien six épreuves en l’espace d’un peu moins de deux mois, deux pays ne seront finalement pas visités par l’élite du patinage artistique. En effet, face à une situation sanitaire liée au coronavirus encore incertaine en Chine, l’ISU a décidé de retirer la Coupe de Chine. En ce qui concerne la Rostelecom Cup, nouveau nom de la Coupe de Russie, initialement prévue à la fin du mois de novembre, elle a également été écartée du calendrier. « En raison de la guerre en cours en Ukraine et de la détérioration du contexte sanitaire en raison du covid, la Coupe de Russie et le Grand Prix de Chine ne peuvent pas avoir lieu », a confirmé l’ISU dans un communiqué. Toutefois, le créneau initialement dévolu à l’épreuve organisée en Russie, du 25 au 27 novembre prochain, a trouvé preneur.En effet, les meilleurs patineurs mondiaux auront rendez-vous aux même dates à Espoo pour le Grand Prix de Finlande. Après le Skate America et le Skate Canada à la fin du mois d’octobre, le Grand Prix ISU fera étape à Angers pour les Internationaux de France les 4 et 6 novembre. L’incertitude plane toujours sur l’hôte de la quatrième levée, prévue du 11 au 13 novembre et qui sera suivie par le Trophée NHK, qui aura lieu à Sapporo du 18 au 20 novembre. Prévue en Chine puis au Japon lors des deux dernières saisons mais finalement annulée en raison du contexte sanitaire, la finale du Grand Prix aura lieu du 8 au 11 décembre prochains à Turin. A cette occasion, les six meilleurs de chaque discipline à l’issue des six épreuves s’affronteront pour le titre. Une édition 2022-2023 du Grand Prix à laquelle les athlètes russes et biélorusses ne seront pas conviés. « Aucun patineur appartenant aux fédérations russe et biélorusse n'est autorisé et invité à participer à des épreuves organisées par l'ISU avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre », rappelle la fédération dans son communiqué.