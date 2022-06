Patinage artistique : L’âge minimum pour concourir relevé à 17 ans

Le Comité international olympique avait incité les fédérations internationales à imposer un âge minimum pour participer aux compétitions seniors, l’ISU l’a fait. La Fédération internationale de patinage a en effet décidé lors de son congrès à Phuket, en Thaïlande, qu’il faudrait désormais avoir 17 ans, et non plus 15, pour concourir chez les seniors. Une décision prise par les délégués de 100 pays, et qui entrera en vigueur progressivement : âge minimum de 16 ans lors de la saison 2023-24 et de 17 ans lors de la saison 2024-25. L’ISU assure que le relèvement de la limite d’âge était à son ordre du jour avant même les Jeux Olympiques de Pékin, qui avaient été le théâtre d’une polémique, autour de la jeune Kamila Valieva. Alors âgée de 15 ans, la Russe, tout juste sacrée championne d’Europe et favorite des JO, avait été autorisée au dernier moment à participer au programme libre, alors qu’elle avait été contrôlée positive à un produit interdit avant Noël. Elle avait alors chuté à de nombreuses reprises et commis beaucoup d'erreurs, et son entraîneure s’était montrée particulièrement froide à son égard, lui reprochant d’avoir « baissé les bras ».

Le skateboard dans le viseur également

De nombreuses voix s’étaient alors élevées pour relever l’âge minimum, d’autant que quelques mois auparavant, le podium des épreuves féminines de skateboard des Jeux Olympiques de Tokyo, avec quatre médaillées sur six âgées de 13 et 14 ans, avait choqué également, notamment car la présence des familles était interdite en raison de la pandémie de coronavirus. Reste désormais à savoir si les autres fédérations vont prendre la même décision d'instaurer un âge minimum, sachant qu'il ne peut évidemment pas être le même pour tous les sports, en raison de la disparité entre chaque discipline, qui nécessite plus ou moins de maturité physique. Lors des derniers championnats du monde de patinage artistique, les médaillées de la catégorie féminine (le problème se pose moins chez les hommes) étaient âgées de 22 (Kaori Sakamoto), 22 (Loena Hendrickx) et 16 ans (Alysa Liu).