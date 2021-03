Patinage artistique - Championnats du monde : Troisième titre pour Chen, premier pour Sinitsina/Katsalapov

🏆 Nathan Chen skates a clean program to reclaim his World title in the Men's Free Skating at the ISU World Figure Skating Championships!

Final results: https://t.co/VIQO2st2ql#WorldFigure #FigureSkating pic.twitter.com/KDtcsZjWcO



⛸ Le couple russe Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov, vice-champion du monde en titre et grand favori du concours, empoche la médaille d’or sur l’épreuve de danse sur glace suite à cette prestation lors du programme libre ! 🥇#Stockholm2021 #WorldFigure pic.twitter.com/l9RjBXtvH1

Sinitsina/Katsalapov succèdent à Papadakis/Cizeron

Le triplé pour Nathan Chen ! Le patineur américain de 21 ans a décroché son troisième titre mondial, après 2018 et 2019 (les championnats du monde ont été annulés en 2020) ce samedi sur la glace de Stockholm.Yuma Kagiyama (291,77pts), le vice-champion du monde en titre Yururu Hanyu (289,18pts) et Shoma Uno (277,44pts). Le seul Français en lice dans cette compétition, Kévin Aymoz, a pris une belle neuvième place à l'issue du programme libre où il patinait sur Lighthouse de Patrick Watson. Il signe ainsi, à 23 ans, le meilleur résultat de sa carrière dans des Mondiaux, après sa onzième place en 2019.La finale de la danse sur glace se déroulait également ce samedi, en clôture des Mondiaux, sans les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. Ce sont les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, vice-champions du monde en 2019 derrière les Français, qui ont triomphé avec 221,17 points. Ils ont devancé les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue, troisièmes en 2019, qui ont récolté 214,71 points, et les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier, septièmes en 2019, qui terminent avec 214,35 points., pour leurs premiers Mondiaux, avec respectivement 173,55 et 169,70 points.