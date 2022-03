Patinage artistique - Championnats du monde : Papadakis et Cizeron battent leur record du monde

🙌 𝟗𝟐.𝟕𝟑. 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃. 𝐃𝐔. 𝐌𝐎𝐍𝐃𝐄.

🇫🇷 @GabriellaPks et @GuillaumeCIZ éblouissent la patinoire de Montpellier et prennent évidemment la tête du classement #WorldFigure2022 pic.twitter.com/oMSbaVcAES



— Eurosport France (@Eurosport_FR) March 25, 2022

Sakamoto en or chez les femmes ?

Certains champions olympiques de Pékin ont décidé de renoncer aux championnats du monde de Montpellier, mais Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron n'auraient manqué cela pour rien au monde. Sacrés à Pékin, les danseurs français veulent conquérir un cinquième titre mondial, après 2015, 2016, 2018 et 2019, et ils sont très bien partis. La patineuse de 26 et le patineur de 27 ans ont en effet amélioré leur propre record du monde de la danse rythmique ce vendredi.Ils ont devancé deux couples américains : Madison Hubbell et Zachary Donohue (89,72 points, médaillés de bronze à Pékin) et Madison Chock et Evan Bates (87,51 points, quatrièmes à Pékin). Sauf chute ou énorme faute technique, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron (qui sont les seuls Français présents dans cette catégorie à Montpellier) ont de grandes chances d'êtres sacrés samedi soir à l'issue du programme libre, dont ils détiennent également le record du monde.Ce vendredi soir, la troisième journée de compétition se poursuivra avec le programme libre féminin.Seule Française en lice, Léa Serna avait terminé 29eme du programme court et ne s'est pas qualifiée pour le libre.