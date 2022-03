Patinage artistique - Championnats du monde : Knierim-Frazier sacrés en couple, Siao Him Fa 10eme du programme court

Ashley Cain-Gribble az önce buza kafasını çarptı ve maalesef kalkamadı. Buzdan sedye ile ayrıldı. İnşallah ciddi bir sıkıntı yoktur. 🙏 #WorldFigure pic.twitter.com/y2Q3vcSrMW

Les Japonais dominent la compétition masculine

Le premier titre des championnats du monde de patinage artistique de Montpellier a été attribué ! Dans la catégorie couples, en l'absence des cinq premiers des JO de Pékin (deux couples chinois, trois couples russes), les Américains Alexa Knierim et Brandon Frazier ont été sacrés sur la glace héraultaise, devant les Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihaa et les Canadiens Vanessa James et Eric Radford. Sur l'air de "Fix by you", de Fearless Soul, Hugo Chouinard et Coldplay, la Californienne de 30 ans et le Floridien de 29 ans, sixièmes des derniers Jeux Olympiques de Pékin et septièmes des Mondiaux 2021, ont décroché leur premier grand titre international en remportant le programme libre après avoir déjà remporté le programme court mercredi.La médaille d'argent revient à ceux qui avaient terminé troisièmes du programme court, les Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihaa, huitièmes à Pékin, et la médaille de bronze aux Canadiens Vanessa James et Eric Radford, douzièmes de JO. Il s'agit de la deuxième médaille mondiale pour Vanessa James, née au Canada mais qui avait défendu les couleurs de la France avec Morgan Cyprès, et avait remporté le bronze en 2018. Les Français Camille et Pavel Kovalev, en couple dans la vie et sur la glace, qui ne s'étaient pas qualifiés pour les JO, ont pris la huitième place finale.Le programme court masculin se déroulait également ce jeudi, et en l'absence du champion olympique américain Nathan Chen, ce sont ses dauphins de Pékin, les Japonais Shoma Uno et Yuma Kagiyama, qui en ont profité pour briller. Uno (24 ans), médaillé de bronze olympique en 2021 et d'argent en 2018, a obtenu 109,63 points sur son "Boléro" de Ravel. Kagiyama (18 ans), vice-champion olympique et vice-champion du monde en titre, termine quant à lui troisième avec 105,69 points, sur la musique de "Gladiator".Comme à Pékin, deux Français étaient en lice lors de ce programme court. Adam Siao Him Fa (21 ans, 14eme aux JO) a pris la dixième place avec 90,97 points, en patinant sur la musique de "Star Wars", tandis que Kevin Aymoz (24 ans, 12eme aux JO), a terminé quinzième avec 85,26 points, sur l'air de "The question of you" de Prince. Le programme libre masculin aura lieu samedi.