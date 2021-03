Patinage artistique : Aymoz neuvième du programme court

Mishina et Galliamov meilleur couple



⛸ Le couple russe Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov, en patinant un sublime programme libre sur le "Bohemian Rhadsody" de Queen, devient champion du monde pour la première fois #Stockholm2021 #WorldFigure pic.twitter.com/4nigTJ8egH

— France tv sport (@francetvsport) March 25, 2021

Annulés l’an passé en raison de la pandémie de coronavirus, les championnats du monde de patinage artistique se déroulent cette année à Stockholm, et le programme court de l’épreuve masculine se déroulait ce jeudi sur la patinoire suédoise. Seul Français en lice dans cette épreuve, Kevin Aymoz (23 ans) espère faire mieux que sa onzième place en 2019, pour son unique participation aux Mondiaux. Et c’est plutôt bien parti, puisqu’il a terminé neuvième du programme court. Au rythme d’Indigene de Maxime Rodriguez et de Gorilla et Kabila de Lord Kra Ven, l’Isérois a obtenu 88,24 points et disputera bien le programme libre, puisqu’il fallait terminer dans le Top 24.s, devant son compatriote de 17 ans Yuma Kagiyama (100,96pts) et l’Américain Nathan Chen, double champion du monde en titre (98,85pts). Le programme libre aura lieu samedi.Dans la soirée se déroulait le programme libre de la catégorie couples et ce sont les Russes Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov qui ont été sacrés champions du monde pour la première fois de leur carrière, avec 151,8 points, en performant sur Bohemian Rhapsody de Queen.Les Français Cléo Hamon (19 ans) et Denys Strekalin (22 ans), sur la musique du Cinquième Elément, ont terminé derniers de cette finale, avec 144,84 points.