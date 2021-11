Parallèle de Lech (F) : Ça passe pour Frasse Sombet, pas pour Direz

Avec une 14e place en qualification, Coralie Frasse Sombet décroche sa place pour la phase finale du Parallèle de Lech.👏🏼

Un tracé « tournant, plutôt sympa » pour Frasse Sombet

Trois semaines après l’ouverture à Sölden, la Coupe du Monde de ski alpin fait étape ce week-end à Lech. Dans la station autrichienne, un slalom parallèle est organisé ce samedi pour les femmes, avec l’épreuve masculine qui aura lieu ce dimanche. Avant la phase à élimination en fin d’après-midi, les 46 skieuses qui ont fait le déplacement dans le Voralberg se sont testées sur le parcours lors des deux manches de qualifications qui ont permis de distribuer les seize places disponibles. Avec le dixième temps sur le parcours bleu puis le meilleur temps du parcours rouge, la Norvégienne Thea Louise Stjernesund a signé le meilleur temps en 48’’05 avec quatre dixièmes de seconde d’avance sur la Slovène Andreja Slokar et un avantage d’une demi-seconde sur sa compatriote Kristin Lydsahl. Parmi les rares têtes d’affiche présentes, Marta Bassino a terminé cinquième malgré un portillon de départ récalcitrant sur le parcours rouge quand Lara Gut-Behrami, deuxième du géant de Sölden derrière Mikaela Shiffrin, a pris la huitième place.Côté Français, elles sont deux à avoir rallié l’Autriche mais seule Coralie Frasse Sombet a su passer le cut lors de ces qualifications. Treizième sur le parcours bleu et seizième sur le rouge, la native de Saint-Martin-d’Hères prend au cumul des deux temps la 14eme place ex-aequo avec l’Autrichienne Stephanie Brunner à un peu plus d’une seconde du meilleur temps. « Les qualifs ont comme d'habitude été très serrées. Le tracé était tournant, plutôt sympa, la neige était salée, assez facile à skier, a confié la Française dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. J'ai fait des petites fautes, en première comme en deuxième manche. Je suis contente de passer, un peu de repos et je serai prête pour ce (samedi) soir. » Clara Direz, quant à elle, regardera l’épreuve depuis le bord de la piste. En effet, la Tricolore n’a signé que la 22eme meilleure performance lors de ces qualifications, à seulement neuf centièmes de seconde de Vanessa Kasper, dernière qualifiée.