NHL - Play-offs : Rude défaite pour Colorado face à Dallas, Philadelphia étrillé par les NY Islanders

Tête de série numéro 1 de la Conférence Est), les Philadelphia Flyers ont été aux abonnés absents lors de leur premier match face aux New York Islanders. Il n’a fallu que six minutes pour qu’Andy Greene n’ouvre le score pour la franchise de « Big Apple ». Les joueurs de Pennsylvanie ont ensuite fermé le verrou à double tour durant la deuxième période mais sans parvenir à tromper Semyon Varlamov. Dans le dernier tiers-temps, les Islanders ont eu besoin d’un peu moins de dix minutes pour sceller le sort du match. Jean-Gabriel Pageau, Anders Lee et Devon Toews ont inscrit les trois derniers buts de la franchise new-yorkaise qui frappe un grand coup d’entrée dans la série avec cette lourde défaite (0-4).

L’Avalanche y a cru... avant de sombrer

Nettement dominés lors du match 1 de la série, les joueurs du Colorado Avalanche avaient à cœur de se racheter. Grâce à Nathan McKinnon en début de première période et Mikko Rantanen en milieu de deuxième, tous deux profitant d’une supériorité numérique, ces derniers étaient sur la bonne voie pour y arriver. Mais c’était sans compter sur le réveil des Dallas Stars. 70 secondes après le deuxième but pour Colorado, Joe Pavelski a sonné la révolte. En moins de dix minutes, les Texans ont inscrit quatre buts, Radek Faksa, Alexander Radulov et Esa Lindell suivant l’exemple de leur coéquipier. Jamie Oleksiak y est ensuite allé de son but à dix secondes de la fin pour parachever l’œuvre des Stars, qui s’imposent largement (2-5) et confirment leur ascendant.



NHL / STANLEY CUP 2020

Deuxième tour



Conférence Est (à Toronto)



Philadelphia Flyers (1) - New York Islanders (6) : 0-1

Match 1 - Philadelphia - NY Islanders : 0-4

Match 2 le mercredi 26 août

Match 3 le jeudi 27 août

Match 4 le samedi 29 août

Match 5 (si nécessaire) le lundi 31 août

Match 6 (si nécessaire) le mercredi 2 septembre

Match 7 (si nécessaire) le jeudi 3 septembre



Conférence Ouest (à Edmonton)



Colorado Avalanche (2) - Dallas Stars (3) : 0-2

Match 1 - Colorado - Dallas : 3-5

Match 2 - Colorado - Dallas : 2-5

> Pierre-Edouard Bellemare (COL) : 6 mises en échec en 11 minutes de jeu



Match 3 le mercredi 26 août

Match 4 le vendredi 28 août

Match 5 (si nécessaire) le dimanche 30 août

Match 6 (si nécessaire) le lundi 31 août septembre

Match 7 (si nécessaire) le mercredi 2 septembre