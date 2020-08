NHL (Play-offs) : Les Golden Knights assurent, les Islanders devront attendre quand Flyers et Stars touchent au but

Les Golden Knights seront au rendez-vous du deuxième tour des play-offs NHL. Ralentis par Chicago lors du match 4 de la série, les joueurs de Las Vegas ont conclu à l’occasion d’une cinquième manche accrochée. La première période a été à l’avantage des Blackhawks qui, grâce à Jonathan Toews puis Alex DeBrincat ont pris deux buts d’avance mais, dans la foulée et juste avant la pause, Max Pacioretty a remis les Golden Knights dans le sens de la marche. Un retour aux affaires confirmé par Mark Stone 57 secondes après la reprise. Patrick Kane et Alex Martinez en supériorité numérique se sont répondus en un peu moins de quatre minutes. C’est en tout début de dernière période, grâce à Alex Tuch, que les Golden Knights ont fait la différence (4-3) pour s’imposer et se qualifier. Le deuxième tour des play-offs, les New York Islanders n’y sont pas encore. Pourtant, Jean-Gabriel Pageau et Mathew Barzal ont mis les joueurs de « Big Apple » dans les meilleures dispositions dès la première période. Mais les Capitals n’étaient pas décidés à capituler. Evgeny Kuznetsov puis Alex Ovechkin en supériorité numérique ont permis à Washington de recoller avant que la star russe ne permette à son équipe de garder espoir en début de dernière période. Les Capitals s’imposent de peu (2-3) mais gardent un infime espoir de poursuivre leur saison.

Philadelphia et Dallas touchent au but

Si les Islanders n’ont pas encore pu valider leur billet pour le deuxième tour des play-offs, deux équipes s’en rapprochent. Grâce à un deuxième blanchissage consécutif de Carter Hart, les Philadelphia Flyers ont fait un pas de plus vers la suite de la phase finale du championnat NHL en dominant les Montréal Canadiens. Michael Raffl en milieu de première période puis Philippe Myers en fin de deuxième ont bonifié le travail défensif de la franchise basée à Philadelphie. Grâce à ce troisième succès en quatre rencontres (0-2), les Flyers n’ont plus besoin que d’une victoire pour sceller le sort de leur série. Les Stars sont dans le même cas de figure face aux Calgary Flames. Les joueurs de Dallas se sont rapprochés à un succès de la qualification à l’issue du match 4 de la série. Si Mikael Backlund a su répondre à Jamie Benn en fin de première période pour maintenir à flots les Flames, John Klingberg a mis fin au suspense 72 secondes après le début du dernier tiers-temps. Si la victoire est courte (2-1), elle est précieuse pour les Dallas Stars qui auront l’occasion de conclure la série dès le match 5.



NHL / STANLEY CUP 2020

Premier tour



Conférence Est (à Toronto)



Philadelphia Flyers (1) – Montréal Canadiens (8) : 3-1

Match 1 - Philadelphia - Montréal : 2-1

Match 2 - Philadelphia - Montréal : 0-5

Match 3 - Montréal - Philadelphia : 0-1

Match 4 - Montréal - Philadelphia : 0-2

Match 5 le mercredi 19 août

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 21 août

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 23 août



Washington Capitals (3) – New York Islanders (6) : 1-3

Match 1 - Washington - NY Islanders : 2-4

Match 2 - Washington - NY Islanders : 2-5

Match 3 - NY Islanders - Washington : 2-1 (ap)

Match 4 - NY Islanders - Washington : 2-3

Match 5 le jeudi 20 août

Match 6 (si nécessaire) le samedi 22 août

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 23 août



Conférence Ouest (à Edmonton)



Las Vegas Golden Knights (1) – Chicago Blackhawks (8) : 4-1 >>> LAS VEGAS QUALIFIE

Match 1 - Las Vegas - Chicago : 4-1

Match 2 - Las Vegas - Chicago : 4-3 (ap)

Match 3 - Chicago - Las Vegas : 1-2

Match 4 - Chicago - Las Vegas : 3-1

Match 5 - Las Vegas - Chicago : 4-3



Dallas Stars (3) – Calgary Flames (6) : 3-2

Match 1 - Dallas - Calgary : 2-3

Match 2 - Dallas - Calgary : 5-4

Match 3 - Calgary - Dallas : 2-0

Match 4 - Calgary - Dallas : 4-5 (ap)

Match 5 - Dallas - Calgary : 2-1

Match 6 le jeudi 20 août

Match 7 (si nécessaire) le samedi 22 août