Mondiaux : Pertl en tête après la 1ere manche su slalom, Noël et Pinturault placés

Pertl devant, Noël et Pinturault dans le coup. Les favoris à la médaille d'or sur ce slalom hommes qui baissera le rideau dimanche sur ces Mondiaux de Cortina d'Ampezzo sont nombreux. Avant le début de la 1ere manche, Adrian Pertl ne figurait pas sur la liste des skieurs qui venaient naturellement en tête pour la victoire dans cette ultime course des Championnats du Monde. Pourtant, c'est bien le jeune Autrichien de 23 ans qui ne compte qu'un seul podium en Coupe du Monde dans sa carrière (à Chamonix en 2020) et n'a pas fait mieux que quatrième cette saison (à deux reprises) qui a créé la sensation sur ce premier parcours en laissant tout le monde derrière lui à l'issue d'une manche canon agrémenté d'un temps de 52”24 tout aussi supersonique de la part de celui qui avait été sacré champion du monde juniors en 2017. S'il réitère sa performance de la matinée sur la seconde manche, programmée à 13h30, Pertl montera de nouveau sur la plus haute marche. Avec quatorze concurrents à moins d'une seconde de l'Autrichien, la suite de ce slalom s'annonce toutefois extrêmement serré.

Noël et Pinturault dans le coup

Deuxième de cette 1ere manche, l'Italien Alex Vinatzer, autre surprise de la matinée, n'accuse d'ailleurs que 14 centièmes de retard sur Pertl, tandis que le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag, pas forcément attendu lui non plus et troisième pour le moment, s'élancera avec 16 centièmes de retard. Cinquième à 34 centièmes, Clément Noël n'est pas beaucoup plus loin. Le Vosgien n'a pas été parfait sur les premières portes, il ne s'est pas montré non plus irréprochable sur le bas, mais cela ne l'empêche pas de rester parfaitement dans le coup pour la victoire. Alexis Pinturault aussi peut y croire. Deux jours après sa grosse désillusion du géant, le skieur de Courchevel a fait mieux que limiter la casse en dépit d'une petite erreur, avec le 7eme temps à 41 centièmes de Pertl. Comme son jeune compatriote, il peut rêver d'or avant la seconde manche. Pour Jean-Baptiste Grange et Victor Muffat-Jeandet, en revanche, c'est déjà terminé. Les deux hommes ont enfourché. Les Suisses Loïc Meillard et Luca Aerni, qui faisaient partie des prétendants au titre de champion du monde, ont vu eux aussi leurs illusions s'envoler dès la 1ere manche.



SKI ALPIN - MONDIAUX DE CORTINA D'AMPEZZO

Slalom hommes - Dimanche 21 février 2021

Classement de la 1ere manche

1- Adrian Pertl (AUT) en 52”24

2- Alex Vinatzer (ITA) à 0”14

3- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0”16

4- Henrik Jakobsen (SUE) à 0”18

5- Clément Noël (FRA) à 0”34

6- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0”38

7- Alexis Pinturault (FRA) à 0”41

8- Marco Schwarz (AUT) à 0”57

9- Daniel Yule (SUI) à 0”64

10- Jett Seymour (USA) à 0”68

